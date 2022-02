Penzing: Schallschutzwand fürs Neubaugebiet am Benediktbeurer Ring

Plus Am Benediktbeurer Ring entstehen Wohnungen und Häuser. Alle Parzellen sind vergeben. Bewohner sollen vor Straßenlärm geschützt werden, die Kreuzung wird ausgebaut.

Ungefähr 100 Wohneinheiten sollen in Penzing am Benediktbeurer Ring entstehen. Für die Mehrfamilienhäuser werden derzeit Tiefgaragen und Keller realisiert. Bereits im Spätherbst könnten erste Bürgerinnen und Bürger einziehen, sollte es zu keinen größeren Verzögerungen kommen. Erst gegen Ende des Jahres kann allerdings der Bau der Einfamilien- und Kettenhäuser beginnen.