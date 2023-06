Unfall beim Rangieren in Penzing: Mann bricht sich den Unterarm

Eine Frau und ein Mann wollen ein Auto nah an eine Hauswand rangieren. Doch offenbar klappt die Verständigung nicht.

Bei einem missglückten Rangiermanöver in Penzing hat sich ein Mann den Unterarm gebrochen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nach Angaben der Polizei versuchten eine 53-jährige Autofahrerin aus Jengen und ein 43-jähriger Mann aus Taufkirchen am Mittwochabend gemeinsam ein Auto so nah an eine Hauswand zu fahren, dass das Fahrzeug als Aufstiegshilfe benutzt werden kann. Die Frau fuhr rückwärts und der Mann wies sie dabei ein. Scheinbar klappte aber die Verständigung der beiden Beteiligten nicht und der Unterarm des Mannes wurde zwischen Auto und Hauswand eingequetscht. Es kam zum Bruch des Unterarms des Mannes, der vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch