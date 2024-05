Unfall in Penzing: Beim Abbiegen anderes Fahrzeug übersehen

In Penzing übersieht der Fahrer eines Kleintransporters beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen in Penzing gekommen. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Kleintransporters gegen 7.23 Uhr von der Schwabhauser Straße nach links in die Magnus-Hackl-Straße abbiegen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

