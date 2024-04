Prittriching

vor 16 Min.

Harmonie statt Debatte bei der Prittrichinger Bürgerversammlung

Plus Von modernen Feuerwehrautos bis zu neuen Spielgeräten: Bürgermeister Alexander Ditsch zeigt, wie die Gemeinde in ihre Bürger investiert.

Von Vanessa Polednia

Keine Anträge und nur eine Nachfrage aus dem Publikum zum Thema Baumfällung: Dafür hat Bürgermeister Alexander Ditsch die Bürgerversammlung in der gut besuchten Turnhalle des TV Prittriching genutzt, um über die Entwicklungen der Gemeinde zu berichten.

So ist die Einwohnerentwicklung in Prittriching (2232) leicht zurückgegangen, während sie in Winkl (408) innerhalb eines Jahres konstant geblieben ist. Im vergangenen Jahr wurden elf Brautpaare im Rathaus getraut. Auch die aktuellen Bodenrichtwerte erwähnte Ditsch. So stagniere die starke Innerortsverdichtung und Veräußerung der Grundstücke aufgrund der aktuellen Bodenrichtwerte von 620 Euro pro Quadratmeter (Prittriching) beziehungsweise in Winkl mit 350 Euro pro Quadratmeter. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde wird zudem aktualisiert. Voraussichtlich im April erfolgt die Vorstellung. Außerdem informierte Ditsch über einen Termin im April mit der Bundeswehr. Der Abteilungsleiter für Infrastruktur, Brigadegenereal Dr. Michael Tegtmeier, werde die zahlreichen Anfragen zu möglichen Windkraftanlagen aus dem Landkreis persönlich beantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen