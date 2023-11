Ein strahlendes Leonhardifest in Reichling bei Sonnenschein

Das Wetter spielt in Reichling mit und die Begeisterung bei den Teilnehmern an der Leonhardifahrt war groß. Die Termine in Utting und Kaufering finden Sie hier.

Heute war das Leonhardifest im Dießen Ortsteil Wengen (LT berichtete) und einige Bilder vom Fest in Reichling von heute finden Sie hier. Es gab eine Festmesse in St. Nikolaus. Festprediger war Stadtkaplan Stefan Riedel aus Marktoberdorf. Es musizierte der Kirchenchor Reichling nebst Orchester unter der Leitung von Michael Denk. Im Anschluss fand die traditionelle Leonhardifahrt mit geschmückten Wagen, Blaskapellen, Fahnenabordnungen und Reitern statt. Die Fahrt endete am Bruckberg mit der Segnung von Menschen und Tieren.

Matthias Steffel (Pfarrer Unterer Aischgrund Bamberg, links) und Stadtkaplan Stefan Riedel (aus Marktoberdorf und Festredner) bei der Leonhardifahrt. Foto: Christian Rudnik

In Utting wird das Leonhardifest am Sonntag, 5. November, gefeiert. Es beginnt mit einem Festgottesdienst in St. Leonhard um 9 Uhr, anschließend ist Aufstellung ab etwa 10.15 Uhr in der Industriestraße. Nach der Pferdesegnung und dem Umreiten der Kirche über die Auraystraße ziehen die Teilnehmenden über die Dießener Straße, die Hofstattstraße und den Seefelder-Hof-Berg durch den Ort.

Große Teilnahme beim Leonhardiritt. Foto: Christian Rudnik

Am 5. November findet das Fest in Kaufering statt. Als Festprediger erwartet man heuer Monsignore Gottfried Fellner, ehemals Pfarrer der Wieskirche. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in St. Leonhard. Der Festzug startet um 13 Uhr, führt durch das Dorf und endet mit dem Segen für Ross und Reiter vor der Wallfahrtskirche. Die Ortsdurchfahrt in Kaufering ist von 12.30 Uhr bis 14 Uhr gesperrt. (AZ)

