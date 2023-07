Nachfolge im Kindergarten: Wer kümmert sich um die Wurzberg Oase?

Plus Der Reichlinger Bürgermeister steht für Fragen zum Kindergarten nicht mehr zur Verfügung. Klar ist hingegen, dass die Gebühren für die Einrichtung steigen.

Lang ist es nicht mehr hin, bis das neue Kindergartenjahr beginnt. Doch in Reichling fragt man sich, wer ab September in der Wurzberg Oase die Leitung übernimmt. Denn diese Position im gemeindlichen Kindergarten ist seit der überraschenden Kündigung von Petra Stäbel Anfang des Jahres unbesetzt. Doch zum Bewerbungsfortschritt wollen sich der Erste und Zweite Bürgermeister vorerst nicht äußern.

Die Kündigung kam für viele überraschend: Petra Stäbel, bei Eltern und Kindern sehr geschätzt und beliebt, kündigte nach 20 Jahren ihren Job als Leiterin der Wurzberg Oase in Reichling. Offizielle Gründe für die Kündigung liegen unserer Redaktion nicht vor, Petra Stäbel wollte sich damals nicht dazu äußern. Im Ort war aber von mehreren Seiten zu hören, dass es Spannungen zwischen ihr und Bürgermeister Leis gegeben haben soll. Dieser sagte im Februar auf Anfrage unserer Redaktion, er könne sich zu den Gründen öffentlich nicht äußern: „Das sind Interna, die ich als Arbeitgeber nicht kundtun kann“, erklärte er.