Alternative zur Turnhallen-Beschlagnahmung in Rott gefunden

Rotter Gemeinderat stellt dem Landratsamt vier Wohnungen für 35 Flüchtlinge zur Verfügung. Drei davon lässt die Gemeinde dafür renovieren.

Für große Aufregung in Rott sorgte vor ein paar Wochen die Ankündigung des Landratsamts Landsberg, die Schulturnhalle für die Unterbringung von Flüchtlingen zu beschlagnahmen. Der Gemeinderat suchte daraufhin nach möglichen Alternativen, die zuletzt im nicht öffentlichen Teil der Sitzungen besprochen und auch beschlossen wurden.

Davor befasste sich das Rotter Ratsgremium aber noch mit einem Schreiben des Landratsamts. „Darin wurde uns offiziell mitgeteilt, dass unsere Schulturnhalle für eine Beschlagnahme infrage kommt“, berichtete Rotts Bürgermeister Fritz Schneider. Nach juristischer Beratung entschied sich die Gemeinde in einer Stellungnahme dagegen Einspruch einzulegen. „Jetzt müssen wir abwarten was daraus wird“, meinte Schneider, der zusammen mit dem Gemeinderat aber auch gleichzeitig eine Alternative für die Flüchtlingsunterbringung auf den Weg brachte. „Wir haben dem Landratsamt insgesamt vier Wohnungen für zusammen etwa 35 Personen angeboten, die auch von der Ausländerbehörde schon angeschaut wurden“, sagte Schneider.

Eine davon, in einem Haus an der Dießener Straße neben dem Ärztehaus, ist bereits bezugsfertig. „Da muss nur noch der Mietvertrag unterschrieben werden“, meinte Schneider, zu der Wohnung, die bereits in der vorherigen Gemeinderatssitzung angesprochen wurde. Die anderen drei Wohnungen im Obergeschoss des alten Pfarrhofs, in dem zuvor die Arztpraxis untergebracht war, am Mauckenweg und an der Eichbergstraße müssen dagegen noch saniert werden. „Mit den Arbeiten wurde schon begonnen und sie sollen zügig vonstattengehen“, erklärte der Rotter Bürgermeister. Geplant ist, die Sanierung bis zum Jahresende abzuschließen und die Wohnungen dann dem Landratsamt zur Miete zur Verfügung zu stellen. „Ich habe vom Gemeinderat die entsprechende Freigabe erhalten, Aufträge zu vergeben und auch zusätzliches Personal dafür einzustellen“, machte Schneider die Dringlichkeit des Themas deutlich. „Umso schneller wir sie fertig bekommen, ums größer ist die Chance, dass unsere Turnhalle nicht belegt wird“, sagte Schneider, der für die Sanierung der drei Wohnungen mit Kosten von etwa 25.000 Euro rechnet.

