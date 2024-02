Unfall bei Waldarbeiten in Rott: 84-Jähriger tödlich verletzt

Ein 84-Jähriger begibt sich bei Waldarbeiten nahe Rott (Landkreis Landsberg) in den Gefahrenbereich einer Baumfällung und wird tödlich verletzt.

Am Freitag, 2. Februar, kam es in einem Waldstück im Gemeindebereich Rott zu einem tödlichen Unfall bei Baumfällarbeiten. Ein 84-jähriger Mann aus Hofstetten führte zusammen mit einem 30-jährigen Weilheimer Baumfällarbeiten durch.

Reanimationsversuche in einem Wald in Rott bleiben erfolglos

Beim Fällen eines Baumes lief der 84-Jährige trotz Warnrufen seines Bekannten in den Gefahrenbereich, teilt die Polizeiinspektion Dießen mit. Obwohl der Baum in die geplante Fallrichtung fiel, wurde der Hofstettener von der abgebrochenen Baumkrone, die auf Boden aufprallte, am Kopf getroffen.

Trotz Reanimationsversuchen erlag der Mann noch am Unglücksort seinen Verletzungen. (AZ)

