Unfall bei Rott: Traktor und Auto kollidieren - eine Person wird verletzt

Bei Rott kollidieren ein Traktor und ein Auto. Eine Person wird verletzt und es entsteht hoher Sachschaden. Auf die Fahrbahn gelangt eine große Menge an Öl.

Am Mittwoch, 30. November, ist es auf der Ortsverbindungsstraße von Wessobrunn (Landkreis Weilheim-Schongau) nach Rott zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam kurz nach Mittag ein 78-Jähriger mit seinem Traktor auf Höhe des Seehäusls so weit auf die Gegenspur, dass ein 76-Jähriger mit seinem Pkw nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zur Kollision.

Bei dem Zusammenstoß wurde in dem Auto die Beifahrerin, die 68-jährige Ehefrau des Fahrers leicht verletzt. Am Traktor brach die Vorderachse und es gelangte dadurch eine große Menge an Öl auf die Fahrbahn. Das Öl musste durch die Feuerwehr Rott gebunden werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Fahrbahn war laut Polizei rund zwei Stunden gesperrt. (AZ)

