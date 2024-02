Scheuring

vor 17 Min.

Bürgerversammlung in Scheuring verschafft nur zum Teil Klarheit

Steht das Grundstück in der Birkenstraße in Scheuring für eine Asyl-Wohnmodulanlage noch zur Verfügung? In der Bürgerversammlung gab es dazu keine klare Antwort.

Plus Über 250 Bürgerinnen und Bürger haben viele Fragen zum Thema Asylunterkünfte in Scheuring. Steht das Grundstück in der Birkenstraße doch noch zur Verfügung?

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Sind die Scheuringer sicher vor einer Turnhallenbeschlagnahmung? Was bezahlt der Freistaat Eigentümern für die Bereitstellung von Asylunterkünften? Steht eine Containerunterkunft in der Birkenstraße noch zur Debatte? Nicht zu allen Fragen kann Landrat Thomas Eichinger ( CSU) in der außerordentlichen Bürgerversammlung in Scheuring eine klare Rückmeldung geben. Über 250 Menschen kommen am Dienstagabend in die Lechrainhalle, um Antworten auf ihre Fragen zum Thema Asyl zu erhalten.

Viel ist in den vergangenen Monaten in Scheuring passiert, fasst Bürgermeister Konrad Maisterl in der Versammlung zusammen: Im März 2023 wurde die Suche nach geeigneten Asylunterkünften im Landkreis und die mögliche Beschlagnahmung von Turnhallen in der Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt thematisiert. Maisterl rief im Scheuringer Gemeindeblatt Eigentümer dazu auf, passende Grundstücke und Gebäude zu melden. Ein anonymes Flugblatt kursierte daraufhin in der Gemeinde, das zum Dialog über den "Asylzustrom nach Deutschland" aufrief. Später, im Herbst 2023, wurde publik, dass mithilfe eines Investors auf einem Grundstück in der Birkenstraße eine Wohnmodulanlage für bis zu 50 Personen entstehen soll. Aus Protest formierte sich die Interessengruppe "Asyl aber richtig", die sich für ein integratives Konzept im geplanten Neubaugebiet aussprach, welches vom Gemeinderat kürzlich abgelehnt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen