Anonymes Flugblatt fordert zum Dialog über „Asylzustrom nach Deutschland“ auf

Plus Ein Bürger stellt Fragen zum Thema Asyl und löst unterschiedliche Reaktionen bei den Scheuringern aus. Klar ist: Die Zeit, geeignete Lösungen zu finden, drängt.

Ein Mann aus Scheuring findet ein Flugblatt ohne Absender im Briefkasten und kontaktiert unsere Redaktion, denn der Inhalt empört ihn. „Da ist ein ominöses Ding bei uns im Briefkasten aufgetaucht. Ein DIN-A4-Blatt, einmal gefaltet, ohne Absender und ganz viele Fragen, die man an die Gemeinde schicken soll“, fasst der Scheuringer zusammen. „Ich war entsetzt, denn es geht in eine Richtung, die ich nicht möchte.“

In dem Flugblatt nimmt ein anonymer Mitbürger auf das aktuelle Gemeindeblatt Bezug und ruft die Scheuringer dazu auf, einen öffentlichen Dialog zum „Asylzustrom nach Deutschland“ mit dem Bürgermeister Konrad Maisterl, dem Landrat sowie Vertretern der Bayerischen Staatskanzlei und Bundestagsabgeordneten zu führen. Außerdem werden Fragen, die zum Teil unterschwellig von einer Gefahr durch Geflüchtete für die Bürger und Bürgerinnen ausgehen, gestellt. Die Adressaten sollen ihren Namen auf dem Flugblatt notieren und der Gemeinde zusenden, um ihr Interesse an einem Dialog zu verdeutlichen.