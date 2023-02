Scheuring

vor 49 Min.

Startschuss für Umbau der Energieversorgung in Scheuring

Plus In Scheuring werden im ersten Schritt bis zu zehn Millionen Euro in den Umbau der Energieversorgung investiert. Bürgermeister und beauftragte Firma stellen das Projekt vor.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Wenn Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl an die Heizung in der Grundschule denkt, dann beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Nur unwesentlich besser sieht es bei der Lechrainhalle, der Feuerwehr und dem Kindergarten aus. "Die Anlagen sind alle alt, teils sogar fast 40 Jahre. "Wenn die zwei Kessel in der Schule mit einer Leistung von 300 Kilowatt ausfallen, haben wir ein richtiges Problem", sagt der Rathauschef. Da all diese kommunalen Gebäude relativ nah beieinander stehen, beginnt in dem Bereich des Ortes der Umbau der Energieversorgung. Ein Nahwärmenetz soll aufgebaut werden und perspektivisch ganz Scheuring versorgen. Im Rathaus unterzeichneten Konrad Maisterl und Felix Schwahn, Leiter des Bereichs Wärme beim Kooperationspartner GP Joule, jetzt als Startschuss einen Vertrag. Sie informierten zudem über die einzelnen Schritte des Projektes und des Zeitplans.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen