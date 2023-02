Unfälle bei Schöffelding verursachen langen Stau auf der A96

Am Freitag kommt es auf der A96 bei Schöffelding und bei Germering zu mehreren Auffahrunfällen. Die Autobahn ist für längere Zeit blockiert.

Mehrere Verkehrsunfälle haben am Freitag den Verkehr auf der A96 beeinträchtigt. Am frühen Abend zog die Verkehrspolizei in Fürstenfeldbruck eine Bilanz. Die folgenreichsten Unfälle ereigneten sich in Richtung Lindau auf Höhe von Schöffelding, es kam zu einem langen Stau.

Gegen 13.30 Uhr ereigneten sich bei Schöffelding zwei Auffahrunfälle. Auslöser war, dass die 50-jährige Fahrerin des vorderen von drei Autos auf der linken Fahrspur verkehrsbedingt abbremsen musste. Der dahinter fahrende 40-jährige Pkw-Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten, was dem folgenden 69-jährigen Fahrer nicht mehr gelang. Er kollidierte mit dem Vordermann und schob dessen Fahrzeug auf das erste Auto. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 29.000 Euro.

Kurz danach passiert bei Schöffelding ein weiterer Unfall

In einem Abstand von etwa 50 Meter ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall. Auch hier befuhren beide Pkw-Fahrer den linken Fahrstreifen. Ein 51-jähriger Autofahrer musste verkehrsbedingt bremsen, ein ihm folgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Durch die Unfälle war die A96 für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt, weshalb sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Inning/Wörthsee bildete. Die Unfallstelle konnte danach einspurig umfahren werden. Nach etwa zwei Stunden konnte die Autobahn komplett freigegeben werden. Durch den Rückstau musste kurzzeitig eine Blockabfertigung am Tunnel Eching geschaltet werden.

Auch in Richtung München kracht es auf der A96

Zuvor waren gegen 11.45 Uhr in Fahrtrichtung München auf Höhe Germering drei Pkw in einen Unfall verwickelt. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer musste auf der linken Fahrspur stark bremsen. Die hinter ihm fahrende 22-jährige Pkw-Fahrerin konnte noch auf die mittlere Fahrspur ausweichen. Dies schaffte die 21-jährige Pkw-Fahrerin, die hinter den beiden Fahrzeugen fuhr, nicht mehr. Sie kollidierte mit beiden Fahrzeugen und kam zwischen diesen zum Stehen. Es entstand Sachschaden von rund 14.500 Euro. Kurzzeitig war der rechten Fahrstreifen durch Rettungskräfte blockiert. (AZ)

