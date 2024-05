Unfall: Autofahrerin kommt bei Schwabhausen von der Straße ab

Eine Autofahrerin verliert bei Schwabhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie und ihr mitfahrender vierjähriger Sohn müssen in Krankenhäuser gebracht werden.

Zwei Personen sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Penzing und Schwabhausen verletzt worden. Laut Polizeibericht geriet gegen 13.10 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis mit ihrem Pkw kurz vor Schwabhausen zu weit nach rechts, sie lenkte anschließend gegen und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Straße prallte ihr Fahrzeug gegen einen Baumstumpf. Da die Verletzungen der Frau anfänglich nicht genau feststanden, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Ihr mitfahrender vierjähriger Sohn kam nach dem Unfall mit einem Schlüsselbeinbruch und einer Gehirnerschütterung in das Klinikum Landsberg. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch