Das ist zum Jahreswechsel im Landkreis Landsberg geboten

13 Jahre lang hatten sich an Neujahr in Schondorf zahlreiche Böllerkanoniere aus der Region in der Seeanlage getroffen und schossen das neue Jahr an. Zweimal fiel die Veranstaltung der Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft wegen der Corona-Pandemie aus, vergangenes Jahr machte die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Der Verein startet heuer einen neuen Anlauf an einem anderen Ort. Das Neujahrsschießen findet am Fußballplatz in der Bergstraße statt. Beginn ist um 14 Uhr.