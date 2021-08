American Football

14:54 Uhr

Landsberger Footballer starten in ungewöhnliche Saison

Die Spieler von Landsberg X-Press haben bisher zwei Testspiele bestreiten können. Am Samstag beginnt die Saison daheim gegen Regensburg.

Plus Die Footballer von Landsberg X-Press spielen am Samstag gegen Regensburg. Was der Präsident zum Thema Aufstieg sagt.

Von Margit Messelhäuser

Es ist eine besondere Saison, in die die Footballer des Landsberg X-Press an diesem Samstag gegen Regensburg Phönix starten: Nur eine Einfachrunde wird in der Regionalliga ausgetragen und es wird keinen Absteiger geben. Auch wenn es nicht das Gewohnte ist – nicht nur beim Landsberg X-Press dürfte man froh sein, dass man überhaupt spielen kann. Und einen Vorteil hat diese Saison auch.

