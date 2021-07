Wie wirkt sich die Corona-Pause aus?

Im Kreis Zugspitze starten die Fußballer in die neue Saison. Bei den Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg gibt es einige Veränderungen. Am ersten Spieltag darf man deshalb mit Überraschungen rechnen

Wenn an diesem Wochenende im Spielbereich Zugspitze die Saison 2021/22 angepfiffen wird, dann dürfte die Freude bei allem beteiligten Mannschaften zunächst einmal groß sein. Denn endlich geht es nach langer Corona-Pause wieder um Punkte. Wer auch nach 90 Minuten jubeln darf, das ist schwer vorauszusagen. Die bisherigen Kräfteverhältnisse dürften nicht allein ausschlaggebend sein. Denn es wird viel darauf ankommen, wie sich die Teams während der ewig langen Unterbrechung fit gehalten haben.

Da könnte es erhebliche Unterschiede geben. Zudem dürften auch die erfolgten Vereinswechsel – das Landsberger Tagblatt hat darüber berichtet – eine Rolle spielen. Verteilt sind die Landkreismannschaften auf zwei Kreisklassen und wie gehabt auf fünf A-Klassen. Die große Mehrheit stellen die Teams aus dem Kreis Landsberg in der A 7. Auch in der Kreisklasse 4 sind sie in der Überzahl.

Einzelgänger unter den Landkreisvertretern sind in der Kreisklasse Augsburg Süd Aufsteiger Hurlach und wie gehabt Dießen in der A 5. Die Augsburger Spielgruppen mit Hurlach, Kaufering II und Obermeitingen lassen sich wieder einmal etwas mehr Zeit als der Zugspitzbereich. Die erste Runde steigt dort erst am 14./15. August.

Kreisklasse 4

Zwei Gemeinsamkeiten zeigen die meisten der insgesamt neun Landkreisvertreter. Sie geben sich einmal recht zurückhaltend bei den nachgefragten Saisonzielen. Als zweites dürfen sie sich über den zahlreichen Nachschub aus der A-Jugend freuen. Jetzt gilt es, diese zu wertvollen Stammspielern in der ersten Garnitur zu formen.

Der Corona-Abbruch hat Weil die Möglichkeit genommen, aus eigener Kraft den Abstieg aus der Kreisliga noch zu verhindern. Der Einstieg in der „alten Heimat“ wird mit zwei Auswärtspartien nicht gerade leicht. Am Sonntag prüft Aufsteiger Issing den FCW, bereits am Donnerstag (5. August) geht es nach Schondorf. Hat das Ammerseeteam während der Pause nicht erheblich an Spielstärke eingebüßt, so darf man sich vom zuletzt Tabellenzweiten einiges erwarten. Das gilt auch bereits für den Auftakt gegen Hohenfurch.

Zwei bei Abbruch punktgleiche Gäste aus dem Schongauer Raum erwarten Eching und Kinsau mit Peiting II und Hohenpeißenberg. Vor einer schweren Aufgabe steht Fuchstal beim bisherigen Spitzenteam Schwabburck/Schwabsoien. Gerade nach Belieben beherrscht hatte zuletzt Wildsteig/Rottenbuch die A8. Da muss Unterdießen gegen den Aufsteiger ganz schön auf der Hut sein.

Der dritte Neuling Prittriching hat seinen Einstand bereits am Freitagabend gegen Igling gegeben.

A-Klasse 1

Doppelerfolg für Prittriching: Die erste Mannschaft darf endlich wieder in der Kreisklasse ran, dafür rückt die Reserve des SVP in die A-Klasse nach. Zum Auftakt steigt auf eigenem Gelände bereits am Samstag der Vergleich Aufsteiger gegen Absteiger Aufkirchen. Die Kreisklasse verlassen musste auch Geltendorfs erster Gast aus Landsberied. Der TSV will wie in der Abbruchsaison wieder in der oberen Tabellenhälfte einkommen.

A-Klasse 5

Der MTV Dießen will die A 5 verlassen. Nicht, weil es ihm nicht gefällt. Das Aufgebot um Spielertrainer Philipp Ropers hat sich vielmehr ehrgeizige Ziele gesetzt und strebt nach einigen Jahren die Rückkehr in die Kreisklasse an. Die zum Saisonauftakt vorgesehene Heimpartie gegen die Reserve des Kreisligisten Polling wurde auf den 2. September verschoben.

A-Klasse 7

Vier Vereine mit Ambitionen für das Vorderfeld treffen in Finning und Schwabhausen aufeinander. Gespannt darf man sein, wie sich Scheuring nach der Rückkehr von Torjäger Manuel Bechmann und Lukas Schamberger vom Bezirksligisten VfL Kaufering zum Start beim langjährigen Aufstiegskandidaten Finning zeigt.

Im oberen Bereich ankommen wollen auch Schwabhausen und sein Gast Dettenschwang. Die einzigen zwei Vereine vom Ostufer des Ammersees geben in Hofstetten und bei Penzing II ihre Visitenkarte ab. Die ehemalige Hochburg Herrsching als Gast in Penzing hatte zuletzt einen katastrophalen Absturz zu verkraften. Mit Rückkehrer Michael Scherdi vom SV Igling will Hofstetten gegen das vor dem Abbruch überzeugende Breitbrunn neuen Schwung zeigen.

Stoffen und Lengenfeld bilden nun auch bei der ersten Garnitur eine Spielgemeinschaft, die in Greifenberg ihr Debüt gibt. Gemeinsam haben Schondorf II und der Gast Jahn Landsberg II den Aufstieg aus der B7 geschafft. Wer holt sich gleich die ersten Zähler in der neuen Umgebung? Das mit Spannung erwartete Derby zwischen Erpfting und Absteiger TSV Landsberg II wird erst am 25. August ausgetragen.

A-Klasse 8

Bei nur drei Mannschaften aus unserem Bereich gibt es nur ganz wenige Landkreisduelle. Eines davon steigt zwischen Aufsteiger Denklingen II und Rott bereits zum Auftakt. Während die Fuchstaler als Neuling erst einmal die Spielgruppe halten wollen, setzen die Gäste auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Haargenau mit der gleichen Punktzahl im Mittelfeld waren Reichling und Gastgeber Bernbeuren II in die Corona-Zwangspause gegangen. Den direkten Vergleich vor der Unterbrechung hatte der SVR mit 1:0 für sich entschieden.