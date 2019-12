vor 59 Min.

Auszeichnung für die Lechrain Volleys

Die U16-Mädchen gewinnen keinen Titel, beeindrucken aber die Trainer

Eine Premiere feierten die Lechrain Volleys: Ihre U16-Mannschaft hat zur Kreismeisterschaft eingeladen. Damit richtete der noch junge Verein sein erstes Titelturnier aus. Die Gastgeberinnen zeigten hervorragende Spiele, auch wenn es nicht ganz nach Wunsch lief.

Zehn Mannschaften kämpften in der Halle des DZG in Landsberg um den Titel des Kreismeisters. Anders als in den Vorjahren qualifizierte sich nur der Erstplatzierte für die oberbayerische Meisterschaft. Der Druck war also hoch für alle Beteiligten, in insgesamt zwei Vor- und zwei Hauptrundenspielen den Einzug ins Finale zu schaffen. Mehr als 100 Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren füllten die Halle, über 200 Zuschauer feuerten sie an.

Die Lechrain Volleys gewannen das erste Spiel gegen die TSG Maisach mit 2:0. Wurde der erste Satz noch souverän mit 25:6 gewonnen, zitterten sich die Mädels im zweiten Satz zu einem 26:24 und setzten sich dabei dank einer Aufschlagserie von Nina Pentenrieder durch. Auch das zweite Spiel gegen den SV Germering gewann das Team des Trainerduos Stefan Huber/Babsi Reisacher klar mit 2:0. Damit war die Hauptrunde erreicht, hier trafen die Lechrain Volleys auf den ASV DachauI und SV EstingI. Jeder spielte gegen jeden, der Sieger würde der neue Kreismeister sein.

Das favorisierte Team aus Dachau gewann das erste Spiel gegen Esting mit 2:0. Für die Lechrain-Trainer war dies die Gelegenheit, das Dachauer Spiel zu analysieren. „Wir wussten, dass wir die Bayernauswahlspielerin von Dachau in den Griff bekommen mussten, um das Spiel zu gewinnen. Die Taktik lautete also, wir spielen mit einem konsequenten und aggressiven Doppelblock gegen sie“, so Cheftrainer Stefan Huber.

Die erst 14-jährige Landesligaspielerin Joana Huber, die bereits bei der ersten Damenmannschaft in der Landesliga überzeugt, wurde gegen die Starspielerin von Dachau aufgestellt. Sophie Zellhuber, die nach dem Turnier zur wertvollsten LRV-Spielerin gewählt wurde, gegen die sprunggewaltige Außenangreiferin von Dachau. Die Gastgeberinnen begannen nervös und lagen schnell zurück. Dann kam die große Stunde von Joana Huber, Annabelle Heiduk und Rosina Zeidler, doch auch sie konnten die Niederlage im ersten Satz nicht verhindern.

Im zweiten Satz zeigte das Team, was in ihm steckt. Es entwickelte sich ein packendes und hochklassiges Finale im Kampf um den Titel. Mitte des zweiten Satzes führten die LRV-Mädchen bereits 17:13. Dann zeigte sich, was noch fehlt: Erfahrung, denn am Ende ging der Satz knapp mit 22:25 verloren. „Diesmal sind die Dachauer noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Im nächsten Jahr wird das nicht mehr passieren“, sagte Stefan Huber mit einem Schmunzeln.

Im letzten Spiel gegen Esting wurde die Breite des 14-köpfigen Kaders noch mal ausgenutzt, sodass während des gesamten Spielverlaufs alle Spielerinnen zum Einsatz kamen. Am Ende gingen die Spielerinnen doch noch als Sieger vom Platz: Sie wurden zum fairsten Team des Turniers gewählt. (lt)

