Herbe Klatsche für die Landsberger Basketballer

Die Landsberger Basketballer sind gegen Traunstein chancenlos. Beim Gegner überragen zwei Spieler.

Die Basketballer von HSB Landsberg befürchteten schon eine heftige Niederlage. Tatsächlich hatten die ersatzgeschwächten Gastgeber gegen den Tabellenzweiten der Bayernliga, den TV Traunstein, keine Chance: Mit 53:128 wurde man deklassiert.

Sechs der 13 Stammspieler fehlten krank und verletzungsbedingt bei HSB Landsberg, so stockte Trainer Tom Oertel mit drei U20-Spielern auf, um wenigstens zehn einsatzbereite Spieler zu haben. Und um es vorwegzunehmen: Diese machten ihre Aufgabe gut. Zu allem Überfluss stellte sich noch heraus, dass der Topscorer der Traunsteiner, Kameron Rooks, nicht weniger als 2,17 Meter misst und von Beginn an fegten die Gäste wie eine Urgewalt über die Landsberger hinweg. Nach drei Minuten stand es 0:13. Coach Oertel nahm seine erste Auszeit, der gewünschte Effekt blieb aus. Das erste Viertel ging mit 9:37 an Traunstein und zur Pause führten die Gäste bereits 68:18.

In der Kabine wurde es etwas lauter

In der Kabine der Landsberger wurde es etwas lauter und tatsächlich begann das dritte Viertel ausgeglichen – bis Rooks und Gruber, der zweitgrößte Traunsteiner, wieder aufs Feld kamen. Traunstein gab sich nie zufrieden und punktete ohne Pause bis zum 128:53-Erfolg.

Auch wenn Traunstein nicht zu den Teams gehört, gegen die Landsberg Punkte für den Klassenerhalt sammeln muss: Der Endstand war demoralisierend. Nächster Gegner von HSB ist Tabellenführer Jahn München – auch dort wäre alles andere als eine deutliche Niederlage eine Überraschung. Dann aber kommt für das Team Heimerer Schulen die Zeit für Punkte. (lt)

DJK: Böhm (7), P. Brakel (5), Buttler, Hornung (11), Matosevic (17), Schmid (6), Schreiber (5), Schumacher (2)., Starck, Wais.

