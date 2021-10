Landsberger Basketballer nehmen zweiten Anlauf für Saisonstart

Plus Das Team der Heimerer Schulen Basket Landsberg startet mit Verspätung in die Bayernliga. Die Vorzeichen für das Spiel gegen Vilsbiburg könnten besser sein.

Im zweiten Anlauf wollen nun auch die Basketballer der DJK Landsberg in die Bayernligasaison starten. Nachdem das erste Spiel von den Gästen aus Gröbenzell abgesagt worden war, ist am Sonntag ab 17 Uhr die zweite Mannschaft von Vilsbiburg im Landsberger Sportzentrum zu Gast.