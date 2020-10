vor 20 Min.

Beim Landsberger Stadtlauf geht es diesmal allein gegen die Uhr

Einsam waren die Teilnehmer des Landsberger Stadtlaufs in diesem Jahr unterwegs. Wegen der Corona-Pandemie fand das Event virtuell statt.

Plus Wegen der Corona-Pandemie kann der Stadtlauf in Landsberg nicht in der gewohnten Form stattfinden. Ausrichter Hardy‘s schickt die gut 200 Teilnehmer virtuell auf die Strecke.

Von Margit Messelhäuser

Rund 1000 Läufer, viele Zuschauer und ein unterhaltsames Rahmenprogramm am Hauptplatz – so kennt man den Landsberger Stadtlauf der vergangenen Jahre. Doch in Zeiten von Corona ist alles anders. Organisator Hardy’s Fitnessstudios hat zwar den Lauf durchgeführt, aber virtuell. Auch wenn sich die Zahl der Teilnehmer nicht mit der vergleichen lässt, die beim „normalen“ Lauf gemeldet haben – zufrieden war man dennoch. Und für nächstes Jahr ist eine ganz besondere Veranstaltung geplant.

Etwa 250 Läufer hatten sich über die App angemeldet, sagt Ramona Schmette vom Ausrichter - gut 200 gingen am Samstagmittag punkt 12 Uhr trotz des unsicheren Wetters auf die Strecke. „So gesehen konnten wir 200 Leute dazu animieren, Sport zu treiben“, ist Schmette zufrieden. Und das über den ganzen Landkreis und dessen Grenzen hinaus.

Ursprünglich war angedacht gewesen, die Hardy’s Studios als eine Art Stützpunkt zu nutzen – mit gemeinsamem Aufwärmprogramm und als Verpflegungsstelle für die Läufer. Doch davon war man abgekommen. „Wir haben mit unseren Kooperationspartnern gesprochen, dass wir angesichts der steigenden Infektionszahlen versuchen, Ansammlungen zu vermeiden.“ Für eine Verpflegung der vorüberkommenden Läufer war man vorbereitet, doch diese schienen sich ihre Strecken tatsächlich eher „vor der Haustür“ ausgesucht zu haben. Vor dem Start jedenfalls waren kaum Teilnehmer in den Studios in Landsberg und Greifenberg anzutreffen.

Schummeln ist beim Landsberger Stadtlauf nicht möglich

Auch wenn sich alle nur virtuell „trafen“, legten die Läufer aber trotzdem die ausgeschriebenen Distanzen zurück. Fünf und zehn Kilometer sowie ein Halbmarathon waren neben dem Kinder- und Jugendlauf im Programm. Dank der App war auch kein Schummeln möglich. Spannend war dagegen, wie sich angesichts der Umstände die Zeiten gestalten würden – je nachdem, welche Laufstrecke sich die Sportler ausgewählt hatten.

Dabei stellte sich heraus, dass die Streckenwahl scheinbar nicht unbedingt auf Bestzeiten ausgelegt worden war. Über die fünf Kilometer war Stefan Fichtl mit 17:52 Minuten der Schnellste – im Vorjahr lag die Siegerzeit bei 16:36 Minuten. Bei den Frauen siegte Daria Ladig mit 21:06 min (19:22 min), Die Schnellsten über zehn Kilometer waren Robert Saal mit 39:52 min (32:53) und Katrin Kießling mit 44:40 min (45:18) und den Halbmarathon gewannen Ralf B. in 1:37:08 Stunden (1:19:00) und Mareike Plath in 1:45:48 Stunden (1:24:56).

Im nächsten Jahr feiert der Stadtlauf Jubiläum

Insgesamt sei es ein guter Ersatz gewesen, sagt Ramona Schmette, aber „im nächsten Jahr haben wir mit dem 15. Stadtlauf ein großes Jubiläum, das wollen wir richtig feiern und darauf freuen wir uns schon sehr“.

