Biker sind jetzt willkommen

Wo derzeit nur Fahrräder stehen, sollen in Zukunft Motorräder abgestellt werden dürfen. Der Stadtrat hat mehrheitlich entscheiden, dass in diesem Bereich Motorradparkplätze ausgewiesen werden.

Auf dem Landsberger Hauptplatz wird es doch Stellplätze für Motorräder geben. Die Mehrheit des Stadtrats sagt Ja dazu. Ihre Begründung: Sorgen ums Image der Stadt.

Von Gerald Modlinger

Der Landsberger Stadtrat macht Motorrad- und Motorroller-Fahrern eine Freude: Sie bekommen demnächst einige exklusive und gebührenfreie Stellplätze auf dem ansonsten weitgehend parkplatzfreien Hauptplatz. Am Mittwochabend fasste das Gremium auf einen Antrag von Landsberger Mitte und CSU hin mit 13:10 Stimmen einen entsprechenden Beschluss.

Gedacht ist an rund zehn Stellplätze vor der Sparkasse. Sie sollen kurzfristig noch während der Bike-Saison realisiert werden - bis 30. Juni, wie es in dem Antrag heißt. Die Antragsteller wollen damit dem zunehmend unkontrollierten Parken von motorisierten Zweirädern begegnen. Roller seien zudem platzsparend und umweltfreundlich, insbesondere solche mit Elektroantrieb. Das verbessere auch die Luftqualität am Hauptplatz.

Landsberger Mitte: Wo bleibt die Toleranz?

Neben dieser kurzfristigen Erweiterung wollen die Antragsteller längerfristig weitere Motorrad- und Motorroller-Stellplätze schaffen, etwa im Rahmen einer Umgestaltung von Vorder- und Hinteranger. Außerdem könnten die Tiefgaragen für Motorradfahrer Unterstellmöglichkeiten bieten, heißt es weiter.

Anlass für die Initiative ist laut Landsberger Mitte und CSU, dass jedes Wochenende Besucher mit dem Motorrad nach Landsberg kommen, die dann aber mit einem Strafzettel der Verkehrsüberwachung nach Hause geschickt werden. „Das ist absolut ungut“, ergänzte Hans Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) in der Sitzung. „Mehr Toleranz und Offenheit gegenüber unseren Gästen und Bürgern würde unsere Altstadt stärken“, heißt es in dem Antrag abschließend.

Die Grünen sind gegen eine Regelung in dieser Form

Völlig unverständlich war der Antrag für Dr. Andreas Hartmann (Grüne). „Auf das Image als Bikerstadt kann ich verzichten“, meinte er. Die Stellplätze würden Fahrzeuge anziehen, die besonders laut seien und viele Abgase produzierten. Kostenlose Stellplätze sollte es allenfalls für Roller mit Elektroantrieb geben, forderte er.

Hartmanns Fraktionskollege Henrik Lüßmann verlangte, dass die Biker zumindest fürs Parken bezahlen müssten. Außerdem bezweifelte er, ob bei zusätzlichen Stellflächen die Zweiradfahrer ihre bisherigen Parkgewohnheiten tatsächlich abstellen: „Den meisten ist es am liebsten, wenn sie ihr Motorrad neben dem Café abstellen können, in das sie gehen.“

Das Ordnungsamt sieht Probleme

Verschiedenste Bedenken gegen den Antrag führte auch Ernst Müller, der Chef des Ordnungsamts, in Feld: Er sah in solchen Parkplätzen vor allem auch einen Widerspruch zu den Zielen von „Landsberg 2035“, wo man sich auf die Fahne schreibe, den Individualverkehr zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs und Freiräumen für Fußgänger zurückzudrängen. Außerdem sei weiter damit zu rechnen, dass unerlaubt Zweiräder abgestellt werden. Wenn der dafür reservierte Platz sonntags voll sei, werden sie die nächsten einfach daneben hinstellen, meinte er. Und Parkgebühren könnten schwerlich verlangt werden, weil sich am Hauptplatz weit und breit kein Parkscheinautomat befinde.

Die Parkzeit soll beschränkt werden

„Vom Grundsatz her“, teilte zwar auch Berthold Lesch (CSU) die grundsätzlichen Überlegungen, den Individualverkehr eher zurückzudrängen. Lesch verwies aber auch auf „die normative Kraft des Faktischen“, sprich, dass die Motorradfahrer bei einem Stopp ihre Fahrzeuge halt gern im Auge behielten. Und vor diesem Aspekt sei der Platz vor der Sparkasse als Stellfläche gut geeignet.

Der Befürchtung, dass am Ende auch Altstadtbewohner die neuen Stellflächen als Dauerparkplätze für ihre Motorroller nutzen wollen, soll mit einem Zusatzschild begegnet werden, dass das Parken beispielsweise nur von 8 bis 20 oder 22 Uhr erlaubt sei, fügte noch Tobias Wohlfahrt (CSU) an. Außerdem solle auf die weiteren Stellmöglichkeiten etwa am Infanterieplatz verwiesen werden.

