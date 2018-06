Denklingen wird in der Nachspielzeit bestraft

21:53 Uhr

Der VfL dreht nach frühem Rückstand die Partie gegen Waldram. Doch mit der letzten Aktion des Spiels kommen die Gäste doch noch zum Ausgleich.

Von Bernhard Munz

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten bekamen die 510 zahlenden Zuschauer im Denklinger Waldstadion im ersten Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga Oberbayern zu sehen. Bestimmte der Gast aus Waldram den ersten Abschnitt, so dominierte die Heimelf Halbzeit zwei und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Somit haben beide Mannschaften noch alle Chancen, sich am Samstag beim Rückspiel (Anpfiff ist um 16.30 Uhr) in Waldram den Aufstieg zu sichern.

Die Gäste aus Waldram begannen hoch konzentriert. So hatte der ehemalige Bayernligaspieler Marley Amanquah, von dem aber sonst nichts zu sehen war, in der 2. Minute die Führung auf dem Fuß – er verzog aber freistehend. Nur drei Minuten später dann doch die Gästeführung. Nach einem Stellungsfehler in der Denklinger Abwehr konnte DJK-Stürmer Paul Schlott VfL-Keeper Manuel Seifert mit einem schönen Heber zum 0:1 überwinden. Auch danach behielten die Gäste das Heft in der Hand.

Eine Verletzung lässt das Spiel kippen

Denklingen kam nur gelegentlich durch Standards vor das Gästetor, doch die waren in der ersten Halbzeit mehr als harmlos. Ein Knackpunkt im Waldramer Spiel war dann das verletzungsbedingte Ausscheiden von Spielmacher Daniel Ettenhuber (38.). Denn ab dem Zeitpunkt lief bei den Gästen nicht mehr viel zusammen. Da Denklingen aber auch noch nicht in sein Spiel fand, blieb es bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Julius Egen-Gödde (Kaufering) beim hochverdienten 0:1 für die Gäste.

Die Halbzeitansprache von VfL-Coach Hermann Schöpf zeigte Wirkung. Wie ausgewechselt kam seine Mannschaft aus der Kabine und machte plötzlich mächtig Druck. Großen Anteil daran hatte VfL-Stürmer Tobias Schelkle. Immer wieder setzte er über die rechte Außenbahn seine Mitspieler in Szene. So war es Denklingens Torjäger Dominik Karg, der eine klasse Hereingabe von Schelkle zum 1:1-Ausgleich über die Linie drückte (55.).

Das Spiel wird härter

Danach wurde das Relegationsspiel etwas ruppiger, aber Schiedsrichter Julius Egen-Gödde behielt den Überblick und verteilte ein paar Gelbe Karten.

In der 68. Minute war es dann wiederum Schelkle, der Stürmer-Kollege Armin Sporer mustergültig anspielte und dieser aus zehn Metern zur 2:1-Führung einschoss. In der 74. Minute das gleiche Bild: Tobias Schelkle war schneller als Gäste-Torwart Markus Kresta und legte quer auf Armin Sporer. Doch diesmal schoss Sporer den noch einzig verbleibenden Waldramer Verteidiger auf der Linie an, der somit das 3:1 verhinderte.

Danach schaltete die Heimelf einen Gang zurück und das sollte sich bitter rächen. Denn in der 94. Minute traf der eingewechselte Luca Faganello durch einen Sonntagsschuss aus 25 Metern in den Winkel zum für die Gäste glücklichen 2:2-Endstand.

