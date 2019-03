vor 60 Min.

Eching gelingt in der Nachspielzeit der Siegtreffer

Sven Kresin hat als neuer Fuchstaler Trainer einen guten Start. Doch dann bringen sich die Füchse selbst in Bedrängnis. Das kann der Gastgeber ausnutzen.

Von Bernhard Munz

Eine Halbzeit lang demonstrierte der SV Fuchstal in Eching was man unter der neuen Leitung von Sven Kresin in der Lage ist zu leisten. Die hochverdiente 1:0-Halbzeitführung war jedoch am Ende zu wenig und in der Nachspielzeit musste man sich letztlich noch unglücklich mit 1:2 geschlagen geben.

Fuchstal beginnt selbstbewusst

Die Gäste aus Fuchstal begannen selbstbewusst mit breiter Brust und ließen den Tabellendritten Eching überhaupt nicht ins Spiel kommen. Das 9:0-Eckenverhältnis zur Halbzeit spricht dabei für sich. Dass Fuchstal nach 45 Minuten nur mit 1:0 in Führung war, lag zum Einen an der mangelnden Chancenverwertung oder an Echings Keeper Toni Franz, der mehrfach in höchster Not rettete. Das 1:0 in der 28. Minute war jedoch ein herrlich herausgespielter Treffer. Fuchstals Michael Hofmann spielte einen klasse Pass auf den wieder sehr auffälligen Tobias Rädisch, und der ließ Torwart Franz keine Chance. So wurden unter der Leitung des souveränen Schiedsrichters Ali Aygun (Kaufbeuren) aus Sicht der Fuchstaler mit dem 1:0, einem viel zu knappen Ergebnis, die Seiten gewechselt.

Eching schon bald in Überzahl

Spielerisch wurde die Heimelf nach dem Seitenwechsel nicht viel besser, man nahm aber nun den Kampf an. Es war jedoch ein Standard, der zum Ausgleich führte. Nach einem Freistoß von FSV-Stürmer Dominik Schmid war die Fuchstaler Abwehr im Tiefschlaf und so konnte Libero Thomas Dreher völlig freistehend den 1:1-Ausgleich markieren (57.).

Danach wogte das Spiel hin und her, wobei sich die Gäste durch überharten Einsatz durch zwei Gelb-Rote Karten unnötig dezimierten (66./88.). So konnte Echings Dominik Schmid in der Nachspielzeit (90+2) nach einem Freistoß und anschließendem krassen Torwartfehler den umjubelten 2:1-Siegtreffer für Eching erzielen.

Eching: Franz, Albrecht, Jost, Hoiss, Weyrich, Grüner, Maier, Dreher, Weingartner, Ph. Schmid, D. Schmid

Fuchstal: Teil, Kuttner, Rädisch, Hofmann, Schneider, Waldhör, Ruf, Miladinov, Koc, Tasler, Ahmon

Gelb-Rot: Rädisch (88.), Ahmon (66., bd SVF)

Themen Folgen