Landsbergerin steht im Kader für Eishockey-Weltmeisterschaft

Die 16-Jährige Katharina Häckelsmiller steht im Nationalkader der Damen für die Eishockey-Weltmeisterschaft. Sie trifft auf weitere in Landsberg ausgebildete Spielerinnen.

Eine ganz besondere Ehre wurde dem erst 16-jährigen Nachwuchstalent Katharina Häckelsmiller zu Teil. Die Spielerin aus dem U17- Team der Landsberg Riverkings, das in der DEB Division 2 spielt, wurde in den deutschen Nationalkader für die Weltmeisterschaft der Damen berufen.

Das Turnier findet vom 20. bis 31. August im kanadischen Calgary statt. Die Nationalmannschaft ist bereits nach Kanada aufgebrochen und beginnt dort mit der intensiven Vorbereitung auf die WM. Kathi Häckelsmiller spielt inzwischen neben den Einsätzen im U17-Team auch noch in der Frauen-Bundesligamannschaft des ECDC Memmingen.

Nominierung ist Resultat ihres Talents und Trainings

Die Verantwortlichen um Nachwuchsvorstand Michael Oswald und den hauptamtlichen Nachwuchstrainer Marcel Juhasz äußerten sich erfreut: „Wir wünschen Kathi viel Erfolg und freuen uns riesig für sie. Diese Nominierung ist das Resultat ihres Talents und des täglichen Engagements im Training. Wir freuen uns, dass wir vielleicht mit unserer Unterstützung durch die Trainer und ihre Mannschaftskameraden und -kameradinnen ein bisschen dazu beitragen konnten.“

Neben Häckelsmiller sind auch andere Spielerinnen und Spieler der Riverkings mit verschiedenen Auswahlmannschaften im August unterwegs. Nele Egger aus dem U20-DNL3-Team befindet sich in diesem Monat mit der U18 Nationalmannschaft im Trainingscamp, während sich Anna Kindl und Annabel Seyrer mit der U16-Nationalmannschaft auf die Saison vorbereiten. In Camps der bayerischen Landeskaders stehen sich Laurin Schadel für das U15-Team sowie Tim Hartmann für das U13-Team vor. In diesen beiden Altersklassen ist die Länderauswahl jeweils die höchst mögliche Auswahlmannschaft.

Weitere in Landsberg ausgebildete Spielerinnen dabei

Insgesamt trage damit die intensive und kontinuierliche Nachwuchsarbeit des HC Landsberg Früchte, schreibt der HCL in seiner Pressemitteilung. Der Verein gehört damit im Nachwuchsbereich zu den 40 besten Clubs in Deutschland. Deutlich höher im Ranking dürfte der Verein im Bereich der Frauen stehen, heißt es weiter. Ehemalige Landsberger Nachwuchsspielerinnen, die gemeinsam mit den Jungs in den Nachwuchsteams der Riverkings gespielt haben, stehen zusammen mit Kathi Häckelsmiller derzeit in Kanada auf dem Eis: Torhüterin Franziska Albl, Verteidigerin Carina Strobel und Stürmerin Julia Zorn liefen ebenfalls bereits im Nachwuchs für den HCL auf. (lt)

