vor 33 Min.

Für den Landsberg X-Press war‘s das wohl mit den Play-offs

Über 800 Zuschauer sehen ein packendes Football-Spiel zwischen dem Landsberg X-Press und den Nürnberg Rams. Eine kleine Chance haben die Landsberger noch.

Von Margit Messelhäuser

Der Einzug in die Play-offs der Football-Regionalliga war zum Greifen nah. Doch im letzten Viertel gab der Landsberg X-Press den durchaus möglichen Sieg noch aus der Hand: Mit 42:35 gewannen die Nürnberg Rams dieses wichtige Spiel. Eine Minimalchance hat der X-Press noch, in die Play-offs einzuziehen. Nämlich dann, wenn die Landsberger ihr letztes Punktspiel in Burghausen gewinnen und Nürnberg zu Hause gegen Passau verliert. So richtig daran glauben wollte am Samstag, nach Spielende, aber niemand.

X-Press startet gut ins Spiel

Es war das erwartete Spitzenspiel im Kampf um den 2. Platz der Gruppe Nord. Nur einen Punkt Vorsprung hatten die Landsberger vor den Gästen in der Tabelle, mit einem Sieg wäre alles klar gewesen. Als der X-Press den ersten Angriff der Nürnberger nur zwei Yards vor der eigenen Endzone stoppte und auch noch das Fieldgoal verhinderte, schien dies ein gutes Omen zu sein. Vor allem, da man selbst mit dem ersten Angriff den ersten Touchdown erzielte. Danach entschieden sich die Landsberger für die in dieser Saison selten gewählte 2-Punkte-Variante, was misslang – es blieb beim 6:0, mit dem auch das erste Viertel endete. Ein Fieldgoal brachte die Landsberger 9:0 in Führung, ehe auch die Gäste erstmals in die Endzone kamen und auf 7:9 verkürzten. Jetzt marschierten beide Teams übers Feld – in der letzten Minute vor der Pause führte Landsberg 16:14. Ein genialer langer Pass von Landsbergs Quarterback Lukas Saurwein auf Hannes Haug brachte dem X-Press die 23:14-Halbzeitführung ein.

Mit zwei Aktionen das ganze Feld überbrückt

Alles schien für den X-Press zu sprechen, doch die Landsberger kamen nach der Pause wieder mal nicht in Fahrt. Der erste Angriff misslang und Nürnberg verkürzte wieder auf 21:23. Als die Gäste erstmals mit 28:23 in Führung gingen, schien die Partie zu kippen. Doch genau in dem Moment gelang Landsberg ein genialer Spielzug: Erst brachte Marice Sutten den Ball nach dem Kick von der eigenen 15-Yard-Linie bis an die gegnerische 35-Yard-Linie. Dann gelang Chazz Middlebrook im ersten Versuch der Touchdown. Zwar misslang erneut die 2-Punkte-Variante, aber Landsberg führte wieder 29:28. Und als man im letzten Viertel gleich zu Beginn Nürnberg das Angriffsrecht abnahm und mit dem nächsten Touchdown auf 35:28 erhöhte, schien die Partie gelaufen.

Landsberg läuft die Zeit davon

Ein Irrtum: Nürnberg meldete sich noch mal zurück, schaffte den Touchdown und holte dann auch noch die zwei Zusatzpunkte – 36:35 für die Gäste. Gut drei Minuten standen noch auf der Uhr – mit einem letzten Lauf in die Endzone wäre für Landsberg alles möglich gewesen, doch man verlor den Ball und Nürnberg schaffte mit aller Routine 17 Sekunden vor Schluss noch den letzten entscheidenden Touchdown. Mit dem 42:35-Sieg erobern die Nürnberg Rams den zweiten Platz in der Gruppe Nord und werden diesen am letzten Spieltag wohl kaum mehr abgeben.

Die Bilder vom Spiel sehen Sie hier:

72 Bilder Rückschritt des Landsberg X-PRESS im Kampf um die Playoffs Bild: Thorsten Jordan

Themen Folgen