Denklingen ist in der Bezirksliga wieder in der Spur

Plus Der VfL Denklingen steckt die erste Saison-Niederlage gut weg . Gegen Penzberg zeigt das Team eine tolle Moral.

Wie hat der VfL Denklingen die erste Niederlage in der laufenden Saison weggesteckt? Das war die große Frage vor dem Heimspiel des Tabellenführers der Fußball-Bezirksliga Oberbayern gegen den FC Penzberg. Auch wenn die VfL-Fans etwas zittern mussten: Am Ende zeigte die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge tolle Moral und gute Nerven und gewann verdient mit 3:2.