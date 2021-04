Fußball: Dießens Trainer fordert „faire Lösung“ bei Saisonabbruch

Plus Ein Saisonabbruch rückt im Fußball immer näher. Die Damen des MTV Dießen und ihr Trainer Nico Weis wollen sich an den Rechenspielen mit der Quotientenregel aber nicht beteiligen.

Dass die Saison zu Ende gespielt wird, kann sich Nico Weis, Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen, nicht vorstellen. Eine Entscheidung über die Quotientenregelung, wie es aktuell geplant ist, will er aber nicht. „ Fußball ist keine Mathematik, sonst müssten wir gar nicht spielen“, sagt Nico Weis. Und es gibt Hoffnung auf eine gerechte Lösung.

Aktuell würden die Dießener Damen auch mit der Quotientenregelung den Klassenerhalt schaffen, aber die Frage ist, auf wie viele Stellen die Zahl berechnet wird – das mache es schon kompliziert. „Ich will mich damit gar nicht beschäftigen“, sagt Nico Weis, denn egal, wie die Entscheidung da ausfallen würde: „Es wäre einfach ungerecht.“ Vor allem, da vier von zwölf Teams in der Liga absteigen müssten. Diese anhand eines Quotienten zu bestimmen, gehe einfach gegen sein Verständnis von Fairness. „Vor der Winterpause mussten wir beim Tabellenersten und -zweiten auswärts antreten“, erinnert sich Nico Weis – das seien doch ganz andere Umstände als bei anderen Vereinen.

Am 26. April findet eine Online-Tagung statt

Aber es gibt Hoffnung: Am 26. April findet eine Online-Tagung der Frauen-Bayern- und Landesligen statt und Weis wünscht sich, dass er dort auch Gehör findet. Er hofft, dass er sich zu Wort melden und seine Meinung darstellen kann. Wie er von anderen Vereinen erfahren hat, sehe man es bei diesen ebenso. „Das einzig Faire wäre, die Saison zu annullieren“, fordert er. Aufsteiger seien in Ordnung, aber Absteiger nach dieser Regelung nicht. „Das wäre wie in der Schule, wenn man noch zwei gute Schulaufgaben fürs Weiterkommen braucht und diese dann abgesagt werden und man bleibt sitzen“, sagt Nico Weis.

Die Regel würde die Vereine gegeneinander aufbringen

Gerade gegen Saisonende würden die abstiegsgefährdeten Mannschaften immer wieder Überraschungssiege einfahren, so der Dießener Trainer. „Das kennt man doch aus der Vergangenheit.“ Diese Chance würde ihnen genommen. „Egal, ob wir dann bleiben oder Gilching oder ein anderes Team, die Vereine bringt man so gegeneinander auf“,meint Nico Weis.

