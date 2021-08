Fußball: Neuzugang für Bayernligist TSV Landsberg

Kurz vor Ende der Wechselfrist holt sich der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg noch mal Verstärkung. Der Neuzugang hat schon in der Dritten Liga gespielt.

Der TSV Landsberg hat noch mal auf dem Spielermarkt zugeschlagen: Kurz vor Schluss der Wechselfrist vermeldet der Verein eine weitere namhafte Neuverpflichtung: Der Mittelfeldspieler hat schon für den FC Bayern München in der Dritten Liga gespielt.

Mit Alexander Benede wechselt der nächste Hochkaräter in die Lechstadt, teilt der Verein mit. Benede stand seit der Saison 2014/2015 beim SV Pullach unter Vertrag, bis er dort seit dem Jahr 2019 zuletzt als Spielertrainer die sportliche Verantwortung für das Team übernahm. Der ehemalige U18-Nationalspieler ist im Zentrum flexibel einsetzbar und soll von dort die entscheidenden Impulse setzen. Der 32-Jährige spielt in der Jugend bis 2005 beim TSV 1860 München, wechselte dann zum FC Bayern München. Von 2007 bis 2009 spielte er für die zweite Mannschaft des FCB, in der Dritten Liga absolvierte er für das Team zwölf Spiele.

Der TSV Landsberg präsentiert seinen Neuzugang (im Bild von links): Christoph Kruse (Sportmarketing 3C Carbon Group), Alexander Benede, Jürgen Meißner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg), Thomas Ebeling (Vorstand TSV Landsberg, Leiter Veranstaltungen, Presse und Marketing). Foto: TSV Landsberg

Realisiert werden konnte die Neuverpflichtung erst aufgrund der finanziellen und tatkräftigen Unterstützung durch den Hauptsponsor des TSV Landsberg, der 3C Carbon Group. Die Kaderverstärkung war auch nur deshalb finanziell darstellbar, da die 3C Carbon Group auf Anfrage des Vereins noch einmal das jährliche Sponsoringbudget erhöhte, um den Transfer überhaupt erst möglich zu machen.

Die sportliche Leitung des TSV Landsberg ist sich sicher, mit Alexander Benede und mit der tatkräftigen Unterstützung der 3C Carbon Group einen weiteren wichtigen Baustein gefunden zu haben, um die sportlichen Ziele in der Saison 2020/2021 erreichen zu können. (lt)

