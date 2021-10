Golf: Zwei Talente aus Kaufering auf den Spuren von Tiger Woods

Plus Die Geschwister Emma und Ben Rehn aus Kaufering spielen Golf auf hohem Niveau. Die beiden sind Trainingspartner und Konkurrenten. Wegen Corona bauen sie sich einen besonderen Trainingsplatz.

Ausprobiert haben die Geschwister Emma und Ben Rehn schon viele Sportarten: Ballett, Tennis, Volleyball, Floorball. Geblieben sind sie schließlich aber beim Golf. Was nicht verwunderlich ist, denn die beiden stammen aus einer richtigen Golfer-Familie.