Handball: Zum TSV Landsberg kehrt ein alter Bekannter zurück

Plus Die Handballer des TSV Landsberg bereiten sich auf die neue Saison vor. Es gibt Änderungen im Kader.

„Eigentlich haben wir mit dem Training nie richtig aufgehört“, fasst Dirk Meier, der Trainer der Landsberger Handballer, die vergangenen Monate zusammen. Trotzdem ist jetzt ein ganz anderer Zug in den Übungseinheiten drin. Und es gibt auch personelle Veränderungen.