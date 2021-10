Handball

vor 50 Min.

Schwere Aufgabe für die Landsberger Handballer

Plus Die Handballer des TSV Landsberg starten mit einem Sieg in die Bezirksoberliga. Jetzt sind sie beim einem Aufstiegsaspiranten zu Gast.

Nach dem gelungenen Auftakt wartet auf Handballer des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga die nächste Herausforderung. Am Sonntag ab 18 Uhr treten sie bei der HSG Isar-Loisach an. Die Gastgeber haben sich in den vergangenen zwei Jahren gut weiterentwickelt und die Lockdowns offensichtlich gut überstanden. Die Mannschaft hat sich hohe Ziele gesetzt.

