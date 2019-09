vor 18 Min.

Hofstetten ärgert Issing im Derby

Für die Gastgeber vom FC Issing wäre im Spiel der Woche mehr drin gewesen. Die Gäste können in der A-Klasse 7 erneut einen Favoriten ärgern.

Von Bernhard Munz

Hofstetten entführte mit einem etwas glücklichen Unentschieden beim Derby in Issing einen Punkt. Am Ende stand es 1:1. Issing (11 Punkte) hielt dabei seine Serie und bleibt weiter ungeschlagen, verpasste aber den Sprung auf Platz zwei. Hofstetten (4) konnte nach dem Sieg gegen Schwabhausen vergangene Woche einen Punkt nachlegen, hängt aber weiter im Tabellenkeller fest.

Beide Mannschaften suchen spielerische Lösungen

Wahrscheinlich lag es an den für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen, denn es entwickelte sich ein richtiger Sommerkick. Beide Mannschaften versuchten, spielerisch in die gegnerische Hälfte zu kommen, und das gelang erst einmal den Gastgebern. Bei Chancen der Issinger Patrick Zeiß und zweimal Marco Mostallino war entweder ein Hofstettener Fuß oder FCH-Keeper Florian Högenauer zur Stelle (17./18./20.). In der 24. Minute dann das verdiente 1:0 für die Gastgeber. Issings David Adolf scheiterte noch an der Unterkante der Latte, doch den Abpraller verwandelte Patrick Zeiß zur FCI-Führung.

Freistehend am Kasten vorbei

Das erste Lebenszeichen der Hofstettener Offensive dann in der 27. Minute, doch Torjäger Tobias Pichlmeyr konnte in letzter Sekunde geblockt werden. Kurz vor der Halbzeit musste dann eigentlich das 2:0 für Issing fallen. Aber Timo Schneider brachte es fertig, den Ball nach einem Freistoß aus fünf Metern freistehend am Kasten vorbei zu köpfen. So wurden unter der Leitung des souveränen Schiedsrichters Werner Winterholler (Prittriching) mit dem für Hofstetten schmeichelhaften 1:0 die Seiten gewechselt.

Hofstetten musste jetzt natürlich mehr fürs Spiel tun und hatte auch gleich in der 47. Minute die Chance zum Ausgleich. FCH-Stürmer Andreas Schmaderer konnte aber ein Missverständnis in der Issinger Hintermannschaft nicht ausnutzen. Auf der anderen Seite wieder die Chance für Issing, auf 2:0 zu stellen. Ein feines Zuspiel vom sehr auffälligen Philipp Sippel landete bei dem eingewechselten Kevin Bellinghausen. Doch der nagelte den Ball aus kurzer Distanz über den Hofstettener Kasten (62.).

Der Ausgleich fällt überraschend

Und so kam es, wie es kommen musste. Nach einem völlig unnötigen Ballverlust der Issinger im Mittelfeld gab es Freistoß für Hofstetten. Den lang geschlagenen Ball von Spielertrainer Mike Echter verwandelte dann Patrick Echter, nach einem Abpraller, zum doch etwas überraschenden 1:1 (73.). Danach versuchten beide Mannschaften noch den Siegtreffer zu erzielen, es blieb aber beim 1:1 im Derby. FCI: Schwab, Mostallino, Koch, März, Buchinger, Arnold, Schneider, Adolf, Sippel, Schroetter, Zeiß FCH: Högenauer, Nieberle, Kaindl, Pichelmeyr, Deininger, P. Echter, Stroehl, Ohm, Schmaderer, M. Echter

Themen Folgen