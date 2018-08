15:06 Uhr

In Landsberg beginnt die Eiszeit Lokalsport

Draußen Hochsommer, drinnen Eiseskälte: Im Sportzentrum in Landsberg laufen die Vorbereitungen auf die neue Eishockeysaison.

Von Dominic Wimmer

Draußen herrschen Temperaturen um die 30 Grad und der Sommer gibt noch mal richtig Gas. Drinnen, in der Landsberger Eishalle, hat in den vergangenen Tagen die Eiszeit begonnen. Robert Kückner, Thomas Kindl und Jörg Wegele waren das ganze Wochenende damit beschäftigt, das Eis zu machen. In rund 20 Spritzgängen entsteht eine rund 3,5 Zentimeter dicke Eisschicht. Am Sonntag wird die Fläche weiß eingefärbt.

Am Montag folgen die Werbung und die Linien. Am Samstag, 1. September, wird es dann für den HC Landsberg ernst. Der Eishockey-Bayernligist bestreitet gegen in Peiting sein erstes Vorbereitungsspiel, einen Tag später steigt in Landsberg der Test gegen Lindau.

Themen Folgen