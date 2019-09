vor 22 Min.

Jahn siegt im Derby

3:1-Erfolg gegen Denklingen

Ausgerechnet im Derby kassiert der VfL Denklingen seine erste Saisonniederlage. Penzing kam in Eichenau nur zu einem 0:0.

Ausgesprochen zufrieden ist verständlicherweise Jahn-Coach Armin Sanktjohanser. „In der ersten Halbzeit hat uns Denklingen an die Wand gespielt“, und eigentlich hätte der VfL schon viel höher führen können. Doch die Umstellung auf zwei Spitzen nach der Pause habe Wirkung gezeigt. „Denklingen konnte auch nicht mehr das Tempo der ersten Halbzeit gehen.“ Ganz begeistert ist Sanktjohanser vom Einsatz und der Laufbereitschaft seiner Truppe, leid tut ihm die erneute Verletzung von Alexander Baumgartl, der schon nach vier Minuten mit einem Bänderriss vom Feld musste. Dass man von zwei Eigentoren profitiert habe, „klingt zwar komisch, aber die Verteidiger konnten da nichts machen, denn unsere Stürmer standen bereit“.

Denklingens Trainer Markus Ansorge redet nicht lange drumherum: „Über die 90 Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg für Jahn.“ Diesmal habe man sich vor allem im Spielaufbau zu viele Fehler geleistet. Aber er sucht die Ursachen auch bei sich: „Wir sind generell sehr offensiv ausgerichtet. Vielleicht hätte ich nach der Pause defensiver spielen lassen sollen, da es an diesem Tag bei uns nicht lief. Trotzdem wissen wir um unsere Fähigkeiten. Mund abwischen und weitermachen.“

Mit dem 0:0 in Eichenau verpasste Penzing die Rückkehr an die Tabellenspitze. Mit den sehr defensiv auftretenden Gastgebern hatten die Penzinger ihre Schwierigkeiten. Außer einem Pfostentreffer und zwei Freistößen war wenig Zwingendes dabei, so Trainer Jürgen Lugmair. „Eichenau hat sich hinten reingestellt und da sind wir nicht gut durchgekommen“, fasst er die Partie zusammen. (ars/lug)

Jahn LL - Denklingen 3:1; 0:1 L. Greif (36.), 1:1 Waibl (68./ET), 2:1 Tob. Ried (70/ET), 3:1 Wagner (92.)

Eichenau - Penzing 0:0

