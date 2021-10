Zweiter Sieg in Folge

Utting überzeugt gegen Altenstadt. In Landsberg entscheiden drei Sonntagsschüsse

Das hatte sich Jahn Landsberg sicher anders vorgestellt: Zum zweiten Mal in Folge gehen die Jahnler leer aus. Dabei begann das Heimspiel gegen Mammendorf gut für die Jahnler, denn Ardian Kelmendi brachte die Gastgeber nach einer guten Viertelstunde in Führung. Nach der Pause war der Ausgleich für die Gäste nicht unverdient, da diese nun mehr vom Spiel hatten. Ein Sonntagsschuss von Ardian Kelmendi, der von der Mittellinie aus den Ball über den Gäste-Keeper ins Tor lupfte, schien das Spiel zu drehen. Doch Mammendorf drehte am Samstag mit zwei weiteren echten Sonntagsschüssen innerhalb von zwei Minuten das Spiel. Erst drehte sich ein Freistoß aus gut 20 Metern unhaltbar ins Tor, dann war es ein Distanzschuss an die Latte, der auch hinter die Linie ging. Jahn warf alles nach vorne, lief in einen Konter, und die Niederlage war besiegelt.

Penzing musste sich nach einem unglücklichen Gegentreffer in Oberweikertshofen mit 0:1 geschlagen geben. Die Platzverhältnisse seien sehr schwierig gewesen, so FCP-Trainer Jürgen Lugmair, deshalb sei ein Rückpass zum Penzinger Keeper misslungen. „Unser Spieler trifft den Ball nicht richtig. Der Ball trudelt Richtung Tor, der Stürmer schiebt nach und macht das Tor.“ Nach dem Seitenwechsel vergab Oberweikertshofen eine hundertprozentige Kopfball-Chance und hielt die Penzinger so weiter im Spiel. Kurz vor Schluss dann noch die große Chance zum Ausgleich, doch der Ball ging am kurzen Pfosten vorbei. „Sie wären zu schlagen gewesen. Wir waren aber nicht druckvoll und konsequent genug“, so Lugmair.

Deutlich besser lief es für den TSV Utting, der mit einem 3:2-Sieg gegen den Tabellendritten Altenstadt überrascht. Und das, obwohl die Uttinger bereits nach einer Viertelstunde einem 0:1-Rückstand hinterherliefen. Jonathan Krukow erzielte wenig später den Ausgleich per Strafstoß, mit dem die Hausherren bereits zufrieden gewesen wären. Aus dem Nichts gelangen Utting aber noch zwei weitere Treffer. „Wir sind hocherfreut und sehr zufrieden“, so der Uttinger Pressesprecher Michael Kellerer. (lt)

Jahn LL - Mammendorf 2:4; 1:0 Kelmendi (13.), 1:1 Fried (55.), 2:1 Kelmendi (74.), 2:2 Haag (86.), 2:3 Fried (87.), 2:4 Fried (92.)

Oberweikh. II - Penzing 1:0; 1:0 Egenhofer (37.), Gelb-Rot: Lampl (76./SCO)

Utting - Altenstadt 3:2; 0:1 Mavrokefalos (15.), 1:1 Krukow (23., FE.), 2:1 Klingl (80.), 3:1 Kurzweil (84.), 3:2 Yapici (94.), Gelb-Rot: Mavrokefalos (78./Alt.), Traxel (85./Alt.)