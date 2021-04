vor 32 Min.

LT-Serie: Der Spaß am Laufen muss an erster Stelle stehen

Plus Freizeitmöglichkeiten sind während der Corona-Pandemie rar. Viele entdecken in dieser Zeit das Laufen – oder lassen ihre Liebe dazu wieder aufflammen. In mehreren Folgen geben Experten Tipps, wie aus einem guten Vorsatz auch ein langes Vergnügen wird.

Von Margit Messelhäuser

Viele haben für sich in der Corona-Zeit das Laufen entdeckt. Aber: Laufen ist nicht gleich laufen. In einer Serie geben Experten und langjährige Elite-Athleten im Landsberger Tagblatt Tipps für Neu- und Wiedereinsteiger. Zum Auftakt berichtet Triathlet Patrick Jakob über seine Erfahrungen. Frage: Herr Jakob, wie sind Sie zum Triathlon gekommen? Jakob: (lacht) Ich hatte eine große Klappe und es war eigentlich eine verlorene Wette. Ich habe von Kindheit an Leichtathletik gemacht, erst Sprint, dann Mittelstrecke, also 800 Meter, aber auch Mehrkampf und Zehnkampf. Beim VfL Kaufering habe ich auch Triathleten getroffen, die zur selben Zeit trainierten. Einer sagte, dass er die Langdistanz in zwölf Stunden geschafft hat. Ich sagte, das schaffe ich auch – ohne spezielles Training. Frage: Und es hat nicht geklappt? Jakob: Ich habe die zwölf Stunden knapp verpasst, aber es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, einen Tag lang so in Action. Das Radfahren macht dem Laufen Konkurrenz Frage: Das Laufen muss demnach auch beim Triathlon Ihre liebste Disziplin sein? Jakob: Das war es lange, inzwischen tendiere ich ein bisschen zum Radfahren. Frage: Was ist für Sie das Entscheidende beim Laufen? Jakob: Ganz ehrlich: Spaß haben. Das hört sich jetzt banal an, aber wenn man keinen Spaß dabei hat, sollte man das Training lieber mal einen Tag ausfallen lassen. Und man kann nirgends so gut abschalten wie beim Laufen. Frage: Hatten Sie auch schon mal einen Punkt, an dem Sie den Sport an den Nagel hängen wollten? Jakob: Es gab mal eine Zeit, da hätte ich auch verletzungsbedingt aufhören sollen, aber das ging nur ein paar Wochen. Wenn man mal einen gewissen Punkt erreicht hat, dann wird man ohne Sport hibbelig, da ruft der Körper nach Bewegung. Als Anfänger soll man sich kleine Pausen gönnen Frage: Als Anfänger, sollte man da versuchen, immer längere Strecken am Stück zu laufen, oder lieber Gehen und Laufen abwechseln? Jakob: Meiner Meinung nach sollte man sich auch Pausen gönnen, wenn es nicht mehr geht, doch darf es ruhig auch anstrengend sein und etwas zwicken. Manche sagen, man soll von Anfang an durchlaufen und gleich lange Strecken, aber ich glaube, durch kleine Pausen kann man sich besser erholen und dann bleibt auch der Spaß erhalten. Das bringt meiner Ansicht nach am Ende mehr. Frage: Wenn man mit dem Laufen beginnt, ist es sinnvoll, sich gleich einer Gruppe anzuschließen? Jakob: Wenn man sich gleich einer Gruppe anschließt, dann pusht das sicher mehr. Auf der anderen Seite lernt man sich selbst besser kennen, wenn man allein laufen geht. In der Gruppe ist man oft über oder unter seinem tatsächlichen Level unterwegs, weil man sich anpasst. Wenn man alleine läuft, erkennt man den eigenen Level, auf dem man sich befindet, besser. Die Atmung muss ruhig und tief bleiben Frage: Die Atmung beim Laufen ist für viele Anfänger ein Problem. Welchen Tipp können Sie hier geben? Jakob: Wenn von Kind auf Leichtathletik gemacht wird, wird einem das richtige Ein- und Ausatmen beigebracht. Ab einem gewissen Belastungsgrad bleibt meist nur noch, durch den Mund ein- und auszuatmen, um genug Sauerstoff zu erhalten. Wichtig ist für mich, dass man weiterhin tief und ruhig atmet und nicht hechelt wie ein Hund. Frage: Was ist mit Seitenstechen? Was kann man dagegen tun? Jakob: Wenn man Seitenstechen bekommt, hat man etwas falsch gemacht, es ist unterschiedlich, was dem jeweiligen Läufer hilft. Die einen laufen einfach weiter, die anderen nehmen das Tempo raus und es wird besser. Früher gab es mal den Tipp, mit den Fingern unter den Rippenbogen zu greifen, das sollte man aber auf keinen Fall tun, da macht man viel mehr kaputt als gut, das ist sehr gefährlich. Eine feste Strecke zum Start ist sinnvoll Frage: Was können Sie denn den Neulingen für die „Premiere“ beim Laufen raten? Jakob: Am besten, man sucht sich eine Strecke über vielleicht fünf Kilometer, sodass man eine halbe Stunde unterwegs ist. Ich persönlich suche mir gerne immer andere, abwechslungsreiche Strecken aus, aber für den Anfang ist es besser, sich für eine feste Runde zu entscheiden. Da kann man sich dann besser orientieren, welchen Abschnitt man etwas schneller läuft, wo man sich erholt. Wenn man die Strecke kennt, kann man sich leichter Eckpunkte setzen. Und noch einen Tipp: Vor dem Laufen nichts essen oder trinken, sonst fängt der Magen an zu arbeiten und alles wackelt irgendwo im Bauch hin und her. Essen und trinken sollte man lieber erst nach dem Laufen. Lesen Sie dazu auch: LT-Fitness-Serie: Michele Bonomo zeigt Übungen für einen starken Rücken

„Fit bleiben in Corona-Zeiten“: Training, das überall machbar ist

LT-Fitness-Serie: Mit Sven Kresin und seinen Resets zu alter Stärke

Themen folgen