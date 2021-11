Eklat um Scheurings besten Schützen wegen seines Impfstatus

Plus Ludwigsburg setzt den Ausschluss von Scheurings Topschützen durch. Schützenmeister Franz Berghofer beklagt Vorgehen. Es gibt auch Grund zur Freude.

Mit zwei Schwergewichten unter den besten deutschen Pistolenteams bekam es Scheuring in der 1. Bundesliga zu tun. Dabei haben die Lechrainer die erhoffte Überraschung geschafft und waren am Ende der Wettkampfrunde wegen eines Eklats um ihren besten Schützen doch sauer.