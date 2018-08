Samba do Brasil am Ammersee

vor 54 Min.

Leon Steffens (links) hilft Lucas Carvalho Salgueiro hoch: Am kommenden Spieltag muss der MTV Dießen allerdings auf den treffsicheren Brasilianer verzichten – er hat am vergangenen Wochenende Rot gesehen.

Beim MTV Dießen wird neuerdings Englisch in der Kabine gesprochen. Sogar ein ehemaliger Bundesliga-Profi kommt ins Training. Was die Brasilianer mit dem FC Bayern zu tun haben.

Von Thomas Ernstberger

Im Tor: Raul Mantelli Guimaraes, 31. Im Mittelfeld: Andre Luiz Das Neves Peres, 31, und Lucas Silveira Kruel, 28, und ganz vorne der Mittelstürmer: Lucas Carvalho Salgueiro, 29. Alle vier sind Brasilianer. Herrliche Namen, sie klingen nach ganz großem Fußball-Zauber.

Ganz besonders, wenn dann auch noch ein ehemaliger Bundesligaspieler mit den Jungs zum Training kommt: Francisco da Silva, 32, den man als Rodnei kennt, und der schon für Hertha, Kaiserslautern Red Bull Salzburg und Leipzig sowie für die Münchner Löwen gespielt hat. Er ist österreichischer Meister und Pokalsieger.

Völlig verrückt: Das ist keine Geschichte aus dem großen, internationalen Fußball. Sie spielt ganz weit unten, in der bayerischen A-Klasse 5, Kreis Zugspitze – beim MTV Dießen. Aber zum Teil auch ganz oben, bei Jahn Regensburg in der Futsal-Bundesliga und sogar beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Der Torjäger ist derzeit gesperrt

„Schuld“ an der ganzen Geschichte ist Philipp Ropers, 24, der Dießener Mittelfeldmann und Co-Trainer, der seit Anfang des Jahres auch in Regensburg Futsal spielt. Das ist Hallenfußball mit kleinem Ball und Tor, ohne Bande und mit ganz eigenen Regeln. Beim Jahn lernte er die Brasilianer kennen und überredete sie gegen Ende vergangenen Saison, auch auf dem Rasen zu kicken – eben in Dießen.

Salgueiro machte im Mai bei seiner Premiere, beim 4:3 gegen Pähl, gleich mal drei Tore und traf in dieser Saison schon beim 1:1 gegen Wielenbach, sah aber am vergangenen Wochenende beim 1:3 in Haunshofen schon nach vier Minuten Rot. Guimaraes stand da übrigens im Tor.

Ob Rodnei mal für den MTV spielt?

„Die Brasilianer halten zusammen, es macht riesig Spaß mit ihnen. Sie werden immer offener, kennen jetzt auch schon unsere Namen“, sagt Nico Weis, 40, der immer noch in der Ersten spielt (und trifft). Er verrät auch: „Die Ansprachen von Trainer Peter Zirbes müssen jetzt ins Englische übersetzt werden. Genauso wie die Anweisungen auf dem Platz.“ Das ist der Job von Co-Trainer Ropers.

Für Damen-Trainer Weis, den glühenden Löwen-Fan, war es natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, als Rodnei plötzlich in der Kabine stand und sich zum Training umzog: „Ein total netter, offener Kerl. Er hat überhaupt keine Star-Allüren, spricht mit jedem. Und es ist toll, dass er bei unseren Spielen zuschaut.“

Die neuen Dießener Spieler arbeiten mit Fußballprofis zusammen

Könnte der ehemalige 60er, der gerade seinen Vertrag bei Blau-Weiß Linz (Österreich) aufgelöst hat, sogar Dießens prominentester Neuzugang aller Zeiten werden? Da kommt ein klares Nein vom 1,90 Meter großen Innenverteidiger. Denn: Der Mann aus Sao Paulo braucht einen Profi-Vertrag, damit er in Deutschland bleiben kann.

Und was hat neben 1860 jetzt auch noch der FC Bayern mit dieser Brasilianisch-Dießener Geschichte zu tun? Ganz einfach: Die „MTV-Brasilianer“ arbeiten als „Personal Trainer“ mit Stars wie Rafinha, Thiago, Javi Martinez, Juan Bernat oder Douglas Costa (jetzt Juventus Turin) zusammen.

„Es hat Sinn gemacht, sie zu holen“, sagt Weis. „Solche Connections tun uns richtig gut.“ Genauso wie die Fan-Gemeinde der Brasilianer: „Wenn nur einer von denen spielt, stehen 15 draußen und jubeln...“

