Luftgewehr: Die FSG Dießen holt ersten Sieg in der 1. Bundesliga

Plus Die FSG Dießen feiert in der höchsten Klasse eine Premiere. Gegen den Mitfavoriten erzielt das Luftgewehr-Team ein respektables Ergebnis. Als es darauf ankommt, halten die Nerven bei der FSG.

Die FSG Dießen hat ihre zwei Minimalziele beim zweiten Wettkampfwochenende erreicht. Nach einem respektablen 2:3 gegen das Spitzenteam aus Prittlbach brachte das Kellerduell gegen Kastl mit 3:2 den ersten Erfolg in der 1. Bundesliga Süd Luftgewehr für das Team vom Ammersee, das damit noch einen zweiten, kleinen Erfolg feiern kann.