vor 22 Min.

Schwere Aufgabe für den FC Penzing

Die Kicker des FC Penzing müssen in der Kreisliga Zugspitze nach Mammendorf. Denklingen hofft auf einen Ausrutscher und Weil ist unter Zugzwang.

Zum Topspiel der Kreisliga Zugspitze reist der Tabellenführer FC Penzing am Sonntag nach Mammendorf zum Dritten der Tabelle. Zwar hat der SVM fünf Punkte Rückstand auf die Gäste, aber auch zwei Partien weniger absolviert. Dennoch muss sich Penzing keineswegs verstecken. Schließlich hat kein anderer Verein mehr Tore geschossen (23) und weniger kassiert (6). Nur die Verteidigung von Altenstadt hat genauso wenig zugelassen bislang.

Denklingen spielt daheim gegen Peiting

Der Tabellenzweite Denklingen hofft derweil auf einen Ausrutscher von Penzing, um vorbeiziehen zu können. Voraussetzung ist aber ein Sieg gegen den TSV Peiting auf eigenem Platz am Sonntag. Der VfL dürfte in der Partie favorisiert sein und dieser Rolle auch gerecht werden, wenn die Offensive des Absteigers aus der Bezirksliga weiterhin so gut funktioniert. Drei Tore pro Spiel erzielt Denklingen im Schnitt und lässt nur eines zu. Die Gäste weisen aktuell eine ausgeglichene Torbilanz auf.

Der FC Weil hofft derweil nach fünf sieglosen Partien – davon vier Niederlagen – endlich mal wieder jubeln zu können. Zu Gast ist am Sonntag eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, der SC Maisach. In der Partie wird es vor allem darauf ankommen, dass der FCW im Abschluss effektiver wird. Magere fünf Treffer gelangen in den sechs Ligaspielen. Weil die Mannschaft im Schnitt zugleich fast drei Tore pro Partie hinnehmen muss, bedeutet das in der Tabelle einen direkten Abstiegsplatz. Noch ist der Rückstand zum 11. Platz – der den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga bedeutet – mit zwei Punkten aber überschaubar. (chmü)

Themen folgen