vor 28 Min.

So sieht das neue Trikot der Riverkings aus Lokalsport

Andreas Geisberger (links) und Daniel Menge präsentieren das neue Trikot des HC Landsberg. So gehen die Riverkings in die neue Bayernligasaison.

Der HC Landsberg ist wieder auf dem Eis – und schon gibt es die erste Hiobsbotschaft. Die neuen Trikots gibt es am Samstag beim Fanfest in der Innenstadt.

Es ist wieder Eiszeit in Landsberg. Die Riverkings bereiten sich im Sportzentrum auf die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga vor. Im Rahmen des ersten Trainings auf dem heimischen Eis wurden die neuen Trikots präsentiert. Überschattet wurde die Einheit von einer schweren Verletzung.

Das Verletzungspech bleibt dem HC Landsberg weiter treu. Beim Aufwärmen stürzte Maximilian Raß ohne Fremdeinwirkung äußerst unglücklich und brach sich dabei den Unterarm. Raß wurde bereits am Montag im Unfallklinikum Murnau operiert und wird einige Wochen ausfallen.

Das Fanfest steigt am Samstag auf dem Hellmairplatz

Erfreulicher verliefen im Vorfeld die Aufnahmen für das neue Mannschaftsfoto mit den neuen Trikots. Das Design wurde von Angreifer Dennis Sturm und Michael Matschiner entworfen. Und die neuen Leiberl werden auch am Samstag, 1. September, gezeigt. Ab 12 Uhr werden sich allen Mannschaften und die Eiskunstlaufabteilung auf dem Landsberger Georg-Hellmair-Platz präsentieren.

Es werden bei der öffentlichen Veranstaltung Dauerkarten und Fanartikel verkauft und außerdem gibt es die traditionelle Tombola zum Saisonbeginn. Sie wird seit Jahren von Giesela Hicks und Helga Haschka in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Eishockey organisiert. Das erste Testspiel beim HC Landsberg wurde bereits absolviert. Die U20-Junioren mussten sich Peiting knapp mit 3:4 geschlagen geben. Die Riverkings bestreiten ihren ersten Test am Samstag in Peiting (18 Uhr). (lt)

Themen Folgen