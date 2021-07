Stockschießen

06:52 Uhr

Stockschießen: Noch kann Penzing hoffen

Plus Der FCP kassiert in der Bundesliga zwei Niederlagen. Ob es fürs Viertelfinale noch reicht, entscheidet sich am letzten Spieltag. So ist die Tabellensituation.

Von Margit Messelhäuser

Spannender können es die Penzinger Stockschützen nicht machen: Erst am letzten Spieltag wird sich für das Bundesligateam entscheiden, ob es ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft einzieht. Und dieses letzte Spiel findet wieder in Obermeitingen statt – gegen Passau, das den Einzug bereits geschafft hat.

