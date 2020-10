vor 3 Min.

Toto-Pokal: Der TSV Landsberg erledigt souverän die Pflicht

Manuel Detmar (Mitte) kommt beim Pokalspiel in Germaringen zum Einsatz - und setzt auch gleich ein Zeichen.

Plus Der Kreisligist Germaringen ist für die Landsberger Bayernliga-Fußballer kein Stolperstein. Beim 4:1-Erfolg trifft auch der frühere TSV-Torjäger wieder.

Souverän hat der TSV Landsberg seine Pflichtaufgabe in Germaringen erledigt. Obwohl ersatzgeschwächt, gewann der Bayernligist mit 4:1 gegen den Kreisligafünften. Für einen Landsberger war es dabei ein ganz besonderes Spiel.

Schon nach acht Minuten setzten die Landsberger das erste Ausrufezeichen: Luca Wollens brachte den Bayernligisten mit 1:0 in Führung. Dann allerdings wurde es etwas zäh – jedenfalls im Abschluss. Allerdings stand der Gastgeber zunächst auch tief, wie TSV-Abteilungsleiter Sebastian Gilg, der auch diesmal wieder mitspielte, berichtet. „Germaringen war zunächst auf eine sichere Abwehr bedacht, suchte aber dann schon bei den Kontern den Weg nach vorne.“

Landsberg lässt zu viele Chancen liegen

Die Landsberger dagegen machten routiniert das Spiel, nur im Abschluss ließ man noch zu viele Chancen liegen, und so blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung. In Abschnitt zwei ging es dann aber schnell. Schon in der 49. Minute stellte Kevin Gutia auf 2:0, das war eigentlich bereits die Vorentscheidung. Aber die Landsberger ließen nicht nach – Andreas Fülla erhöhte nur sieben Minuten später auf 3:0.

Im dritten Anlauf trifft Manuel Detmar zum 4:1-Endstand

Etwas ärgerlich aus Landsberger Sicht war der Ehrentreffer der Gastgeber. „Wir haben uns in der Abwehr einen Fehler erlaubt, und den hat Germaringen auch genutzt“, fasst Gilg die Situation zusammen, die in der 77. Minute zum 1:3 führte. Umso erfreulicher war dann aber das nächste Tor: Das fiel nämlich für Landsberg, und zwar durch den lange verletzten Torjäger Manuel Detmar, der in der 68. Minute eingewechselt worden war. „Manuel hatte zuvor schon zwei Chancen, aber vorbeigeschossen, bei der dritten hat er sein Zielwasser wieder gefunden“, freut sich auch Sebastian Gilg für Detmar.

Fußballer sind auf die nächste Auslosung gespannt

Aus Landsberger Sicht war es damit ein erfolgreicher Ausflug nach Germaringen. „Jetzt sind wir natürlich gespannt, auf wen wir in der nächsten Runde treffen“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter. Weiter gekommen sind im Pokal von den Bayernligisten auch der FC Pipinsried (6:1 gegen Jettingen), der TSV Wasserburg (3:1 gegen Kirchanschöring), SV Pullach (5:0 gegen Waldeck/München), FC Ismaning (5:2 gegen FC Schwaig). (mm)

TSV Landsberg: Hollenzer, Bonfert, Schmeiser, Wollens, Hennebach, Nebel, Gutia, Fülla, Gilg, Lutz, Salemovic.

SVO Germaringen: Baumann, Mayr, Sonntag, Schauer, F. Wörz, Gebler, P. Wörz, Wahmhoff, Masuch, Hagg, T. Wörz.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen