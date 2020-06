11:59 Uhr

Volleyball: Die Lechrain Volleys wachsen mit Abstand zusammen

LRV-Vorsitzender Peter Higler und Pressewartin Babsi Reisacher (rechts) begrüßen Buchloes Abteilungsleiterin Stefanie Schmid in ihren Reihen.

Plus Die Volleyball-Spielgemeinschaft bekommt Zuwachs aus Buchloe. In Zeiten von Corona ist das gegenseitige Kennenlernen aber schwierig. Dennoch hat man große Pläne.

Von Cornelia Madlener

Die vergangene Volleyballsaison endete wegen der Corona-Pandemie abrupt. Auch für die Lechrain Volleys war die Zwangspause eine Enttäuschung. Trotzdem hat die Spielgemeinschaft große Pläne und das nicht nur für die kommende Saison.

Um den Volleyball im Landkreis voranzubringen, wurde 2019 die Spielgemeinschaft der Lechrain Volleys gegründet. Und nach nicht mal einem Jahr schloss sich dem TSV Landsberg, FC Penzing, FC Weil, VfL Kaufering und SV Hurlach noch der VfL Buchloe an. „Der jetzt auch landkreisübergreifende Zusammenschluss ist wichtig, um Mannschaften zusammenstellen zu können, die auch am Ligabetrieb teilnehmen können“, sagt LRV-Pressewartin Barbara Reisacher. „Das steigert die Motivation und Leistung der Spieler, und bringt neue Erfahrungen.“

Der Hauptverein sieht die Vorteile

Auch beim VfL Buchloe war man mit der Entscheidung, den Lechrain Volleys beizutreten, gleich einverstanden, sagt Stefanie Schmid, Abteilungsleiterin in Buchloe. „Dieser profitiert ja auch davon, da die Mitglieder im Verein blieben“, sagt Schmid. Die Spieler aus Buchloe reagierten ebenfalls positiv auf das Vorhaben, Austritte gab es keine.

Mit dem VfL Buchloe stieg die Mitgliederzahl der LRV von circa 300 auf 400, berichtet Peter Higler, Vorsitzender der Lechrain Volleys. Davon spielen 90 aktiv im Erwachsenenbereich, bei der Jugend sind es sogar 180. Insgesamt trainieren bei den LRV nun 18 Teams, davon fünf Damen-, zwei Herren- und elf Jugendmannschaften.

Allerdings muss das gegenseitige Kennenlernen noch warten: Die Hallen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Auch ein gemeinsames Wochenende der Jugendgruppen musste verschoben werden. Wenn Hallentrainings wieder möglich sind, will man es trotzdem mit dem Zusammenschluss langsam angehen lassen. Schmid erklärt, „dass man auf bestehende Strukturen achten wird“ und der Zusammenschluss nicht bedeutet, dass der VfL Buchloe aufgeteilt wird. Die LRV sollen als „Netz über den vorhandenen Verbindungen“ stehen, sagt Higler.

Training auf dem Beachplatz

Trainiert wird momentan auf Beachvolleyballplätzen – aber unter strengen Auflagen. So darf beispielsweise weder angegriffen noch geblockt werden. Diese Trainings kommen natürlich nicht an den normalen Spielbetrieb ran, „sind aber besser als nichts“, meint Higler. Ob der Saisonbeginn im Oktober gefährdet ist, sei unklar. Higler sagt aber, dass es für einen Saisonstart mindestens drei Monate Vorlaufzeit mit Hallentrainings geben müsse.

Die DamenI werden in der Landesliga spielen, die HerrenI in der Bezirksliga. Langfristiges Ziel ist im Erwachsenenbereich sogar die Regionalliga. In Zukunft soll Zuwachs für den Erwachsenenbereich vor allem aus den eigenen Reihen kommen. „Jugend- und Erwachsenenbereich müssen dafür eng zusammenarbeiten“, erklärt Higler, dafür wurde inzwischen ein Jugendausbildungsprogramm von den Trainern erstellt.

Aber auch den Hobbybereich wollen die Lechrain Volleys weiter ausbauen. „Diejenigen, die weniger leistungsorientiert sind, sollen trotzdem bleiben und nicht frustriert aufhören“, meint Reisacher.

Weitere Informationen für Interessierte gibt es auf der Webseite Lechrain Volleys.

