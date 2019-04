23.04.2019

Weil baut seinen Vorsprung aus

Fuchstal erkämpft sich gegen Igling ein Remis

Weiterhin spannend bleibt es auch nach diesem Osterwochenende an der Tabellenspitze der Kreisklasse 4. Mit Weil, Igling und Eching kämpfen drei Teams um den Aufstieg. Wobei Weil seinen Vorsprung ausbauen konnte.

Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den SV Unterdießen bleibt der FSV Eching im Titelrennen. Und das, obwohl die Mannschaft von Andreas Ufer verletzungsbedingt ersatzgeschwächt in die Partie gehen musste. Lange ließ das Spiel zu wünschen übrig. Nach dem Wechsel kam mehr Tempo in die Partie, doch aufgrund der souveränen Abwehrleistungen spielte sich das Geschehen vorwiegend im Mittelfeld ab. Bedanken kann sich Eching bei Stürmer Philipp Schmid, der mit seinem Volleyschuss ins lange Eck, den Unterschied ausmachte.

Ebenfalls spannend war es zwischen Fuchstal und Igling. So ging zunächst der Tabellenzweite Igling in Führung. Die Heimelf arbeitete druckvoll weiter und hätte den Ausgleich in der 23. Minute durch einen Kopfball von Geburtstagskind Alex Schneider verdient, jedoch strich dieser knapp übers Gehäuse. Nach der Pause übernahm Fuchstal immer mehr die Kontrolle und kam zum verdienten Ausgleich. Am Ende hatte Igling Glück, als sein Keeper einen Strafstoß parierte. Der FC Weil baut derweil seine Tabellenführung aus: Beim SV RaistingII setzte sich die Truppe von Martin Geier mit 4:0 durch. In der ersten Halbzeit taten sich die Weiler noch schwer, nach der Pause platzte der Knoten. Innerhalb von knapp zehn Minuten stellte der FCW die Weichen auf Sieg. Und mal in Torlaune, ließen es die Weiler so richtig krachen – die Gastgeber hatten nichts mehr dagegenzusetzen.

Im Duell der Tabellennachbarn Utting und Kinsau war die Partie wie erwartet ausgeglichen. Zwar startete Utting äußerst konzentriert und wusste auch durchaus in der Offensive zu überzeugen, sodass die 2:0-Pausenführung mehr als gerecht war, nichtsdestotrotz wurden die Gastgeber im zweiten Durchgang nachlässig. Zwei grobe Fehler in der Defensive brachten Kinsau zurück in die Partie. Am Ende hatte Utting sogar noch Glück, es blieb aber bei einem aufgrund der zwei vollkommen unterschiedlichen Halbzeiten bei einem gerechten Remis.

Punktlos blieb der FC Scheuring in Schwabbruck. Früh musste die Truppe von Trainer Michael Stenglmair den 0:1-Rückstand verkraften. Das 0:2 folgte noch vor der Pause. Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichen, mehr als der 1:2-Anschlusstreffer wollte aufseiten der Gäste nicht mehr gelingen.

In einer ausgeglichenen Partie, bei der man den großen Unterschied bei der Tabellensituation kaum bemerkte, konnte Kinsau letztendlich als glücklicher Sieger gegen Scheuring vom Platz gehen. Gleich zu Beginn der Partie handelte sich der FCS ein unnötiges Gegentor ein. Postwendend gelang der Ausgleich. Als nach einer Scheuringer Ecke ein Konter das 2:1 brachte, war die Partie entschieden. (kell/tosch/lt/chra)

Utting - Kinsau: 1:0 Krukow (17.), 2:0 Eichberg (24.), 2:1 Klein (71./FE), 2:2 Swoboda (84.)

Schwabbruck/S. - Scheuring: 1:0 Prodea (6.), 2:0 Sepp (26.), 2:1 Drexl (62.)

Eching - Unterdießen: 1:0 Schmid (58.)

Fuchstal - Igling: 0:1 Wilbiller (10.), 1:1 Rädisch (52.), Rot: Koc (72./SVF), Gelb-Rot: Menacher (86./SVI)

RaistingII - Weil: 0:1 Greinwald (52.), 0:2 Seeholzer (62.), 0:3 Ludwig (68.), 0:4 Greinwald (73.)

Scheuring - Kinsau: 0:1 Rankl (2.), 1:1 Schamberger (10.), 1:2 Klein (30.)

