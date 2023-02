Landsbergs Basketballer erwarten diesmal Gröbenzell

Plus HSB Landsberg nimmt den nächsten Anlauf, um in der Basketball-Bayernliga zu punkten. Es ist die erste Partie gegen Gröbenzell.

Den Tabellensechsten der Bayernliga, Slama Jama Gröbenzell, haben die Landsberger Basketballer zu Gast. Diesmal aber zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit: Am Sonntag beginnt die Partie um 17.30 Uhr im Sportzentrum. Für die Landsberger eher noch mal ein Vorbereitungsspiel für die wichtigen Partien, die dann folgen.