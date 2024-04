Eishockey

15:32 Uhr

Bayernliga: Auszeichnung für HCL-Trainer Martin Hoffmann

Plus Die Vereine der Eishockey-Bayernliga erkennen die gute Arbeit beim HC Landsberg an. Derweil läuft bereits die Vorbereitung für die nächste Saison.

Von Margit Messelhäuser

Mit Lukas Heß stellt der HC Landsberg den "Rookie of the Year" in der vergangenen Saison der Eishockey-Bayernliga. Damit aber nicht genug, denn auch Trainer Martin Hoffmann und Stürmer Frantisek Wagner landeten bei der Wahl zum besten Trainer und besten Spieler ganz weit vorne. Was die Wahl so wertvoll macht: Sie wird von den Vereinen der Bayernliga durchgeführt - also im Endeffekt von den Konkurrenten. Ehre und Ansporn für die kommende Saison, an der schon fleißig gearbeitet wird, zugleich.

Sowohl Hoffmann als auch Wagner schafften es in ihren Kategorien auf den zweiten Platz - beide mussten nur den Konkurrenten aus Peißenberg den Vortritt lassen. Sow wurde Stefan Ihsen zum besten Trainer gewählt, Topscorer Ryan Murphy schnappte sich vor Wagner die Krone. "Mit Platz sieben nach der Vorrunde und dem Aus im Viertelfinale dennoch Zweiter zu werden, ist schon eine tolle Sache", freute sich Martin Hoffmann. Neben Heß und Wagner hätte er auch gerne Keeper Moritz Borst noch unter den Top-drei der Torhüter gesehen, aber das könne ja in der kommenden Saison nachgeholt werden. Denn: Sowohl Heß als auch Wagner und Borst haben ja bereits für die neue Saison bei den Riverkings unterschrieben.

