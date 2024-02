Eishockey

22:51 Uhr

HC Landsberg: Drama pur im ersten Play-off-Spiel

Frantisek Wagner (rechts) erzielte in Peißenberg zwei Tore für den HC Landsberg.

Plus Das erste Play-off-Spiel der Eishockey-Bayernliga zwischen dem HC Landsberg und Peißenberg wird erst in der Verlängerung entschieden. Am Sonntag können die Riverkings ausgleichen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Spannender hätte das erste Play-off-Spiel zwischen dem HC Landsberg und den Miners Peißenberg nicht sein können: Erst in der Verlängerung setzte sich Peißenberg durch und gewinnt das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie der Eishockey-Bayernliga mit 5:4. Am Sonntag findet ab 19.30 Uhr das Heimspiel des HCL statt, dann können die Riverkings ausgleichen.

Nach Tabellenzweiten gegen -siebten sah das erste Drittel überhaupt nicht aus, und das, obwohl Landsberg mit einigen angeschlagenen Spielern antreten musste. Der HC Landsberg spielte im ersten Drittel sehr diszipliniert und gestaltete die Partie gegen den Favoriten ausgeglichen, auch was die Anzahl der Chancen betraf. Bezüglich der Qualität hätten die Landsberger sogar in Führung gehen können. Maximilian Hermann hatte schon nach vier Minuten eine sehr gute Möglichkeit, später scheiterte zwei Mal Lukas Heß und es gab noch weitere Chancen für den HCL.

