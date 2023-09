In den zwei Bundesligaspielen der Red Hocks Kaufering fallen 38 Tore

Plus Im Heimspiel gegen Chemnitz wird die Aufholjagd der Bundesliga-Floorballer aus Kaufering nicht belohnt. Auswärts klappt es für die Red Hocks Kaufering besser.

Auch wenn sich die Floorballer der Red Hocks Kaufering noch gedulden müssen, ehe sie den ersten Sieg in der Bundesliga verzeichnen können: Den ersten Punkt haben sie bereits eingefahren. Über zu wenige Tore konnten sich die Zuschauer im Heimspiel nicht beklagen.

Insgesamt 21 Tore waren zu sehen, allerdings nur neun davon erzielten die Gastgeber. „In den ersten 25 Minuten war das überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen haben“, fasste der neue Trainer Daniel Nustedt den katastrophalen Start zusammen. Nach diesen 25 Minuten führten die Gäste aus Chemnitz nämlich bereits mit 8:1 – die Partie schien eigentlich schon entschieden. Nachdem Chemnitz mit einem Doppelschlag (7./8.) mit 2:0 vorlegte, verkürzte Pascal Rieß ebenfalls in der 8. Minute, doch zur ersten Pause führte der Gast mit 4:1. Ganz bitter dann der Beginn des zweiten Abschnitts: Innerhalb von gut zwei Minuten erhöhte Chemnitz auf 8:1 und dem 2:8 durch Daniel Wipfler folgte noch vor der zweiten Pause das 9:2. Dennoch waren die Red Hocks jetzt besser im Spiel.